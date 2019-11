Guida Michelin 2020 | Enrico Bartolini è il nuovo tre Stelle | Milano fa il pieno | Vissani

Guida Michelin - Gianfranco Vissani perde una stella e si sfoga : “Un vergogna italiana - per loro è un gioco” : “La Michelin è una vergogna italiana“. Così ha tuonato Gianfranco Vissani appena dopo aver saputo che la prestigiosa Guida enogastronomica gli ha tolto una delle due Stelle Michelin assegnate al suo ristorante “Casa Vissani” di Baschi, in provincia di Terni. “Ma a questo punto ce le potevano togliere entrambe, no? La Michelin è una vergogna italiana, un discorso solo commerciale. Guardi, aveva ragione Gualtiero ...