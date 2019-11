Diabete | i sintomi evidenti che rivelano la malattia | ecco quando correre ai ripari e

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Secondo l’ultimo Rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha pubblicato i dati del Global Health Observatory sulle stime dei decessi per causa, età, sesso e paese relative al periodo 2000-2016, ilnel 2016 ha ucciso 1,6 milioni di persone. Una cifra elevata – si spiega sull’Almanacco della Scienza del CNR – che registra un aumento significativo rispetto al 2000, anno in cui le morti provocate da questanon raggiungevano il milione. All’origine della maggiore diffusione e mortalità c’è l’incremento del sovrappeso e dell’obesità, principali cause deldi tipo 2, una delle due forme della patologia, afferma Rosalba Giacco dell’Istituto di scienze alimentari (Isa) del Cnr: “Ilmellito è unacronica caratterizzata da un’alterazione del metabolismo del glucosio, che ...

NovoNordiskITA : Novembre è il mese del #diabete ??. Aiutaci a condividere i principali sintomi del diabete di tipo 1… - AntonellaMacc13 : RT @Focus_it: Un farmaco contro il diabete riduce i sintomi da astinenza da nicotina - ZzuCicciu : RT @Focus_it: Un farmaco contro il diabete riduce i sintomi da astinenza da nicotina -