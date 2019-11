Death Stranding | una visione unica realizzata grazie a una tecnologia che è lo stato

Secondo NPD è difficile prevedere le vendite di Death Stranding : Death Stranding (ultimo titolo targato Hideo Kojima) si prepara ad arrivare sui nostri schermi ed in rete sono già disponibili alcune recensioni dedicate ( a proposito se siete interessati qui trovate la nostra).Fare delle stime riguardo le vendite è davvero difficile, questo Secondo il famoso analista di NPD Mat Piscatella. Secondo l'analista infatti, il nuovo gioco di Kojima potrebbe essere il titolo pià venduto degli ultimi anni oppure ...

Death Stranding : arriva un'esposizione artistica dedicata a New York : Death Stranding inaugura una galleria d'arte tutta sua. Come vediamo, infatti, in quel di New York Sony assieme a Kojima Productions ha lanciato una galleria d'arte dedicata la videogioco con dietro le quinte, concept art, ambientazione con scenari e molto altro ancora.La mostra si terrà presso la 60 10th Ave (10014 New York) e permetterà di immergersi a tutto tondo nel fantastico mondo visivo e iconografico di Death Stranding, in attesa del ...

Prima di Death Stranding - Hideo Kojima aveva lavorato su un gioco di consegne con protagonisti dei simpatici pinguini : Penguin Adventure è un gioco a cui Hideo Kojima ha lavorato molto Prima di Death Stranding, esattamente nel 1986. Ma cosa accomuna questi due titoli? Entrambi, a quanto pare, sono giochi che si basano sulla consegna di determinati oggetti.Il gioco è un sequel di Antarctic Adventure ed è stato il primo gioco su cui Kojima è stato in grado di lavorare con Konami. Penguin Adventure segue la storia di Penta, un pinguino che deve portare a casa una ...

Dopo Death Stranding Hideo Kojima guarda ai servizi cloud per il suo prossimo gioco : Il director di Death Stranding, Hideo Kojima, vuole diventare ancora più sperimentale con il prossimo gioco del suo studio, come ha spiegato in un'intervista con Newsbeat della BBC. Ecco perché sta guardando con interesse la tecnologia di streaming cloud di Google Stadia e Project xcloud. Nella stessa intervista, Kojima ha anche confermato che Kojima Productions realizzerà film. "Se riesci a fare bene una cosa, allora puoi fare bene tutto", ha ...

Dopo Death Stranding la Kojima Productions non solo sui videogiochi? : Si contano ormai le ore all'uscita di Death Stranding, la nuova esclusiva (temporale) targata Hideo Kojima pronta ad approdare su PS4. L’hype in tutto il mondo è (come era lecito aspettarsi)ai massimi livelli, con le prime recensioni che hanno fatto capolino sulle pagine dei maggiori portali internazionali. Un riscontro altalenante per questa nuova IP, che si fa amare oppure odiare senza mezzi termini. Se da un lato la Kojima Productions è ...

Death Stranding : PlayStation annuncia un livestream con Hideo Kojima e Geoff Keighley per celebrare il lancio del gioco : Un'altra celebrazione di Death Stranding è in programma prima del lancio del titolo questa settimana. Il 7 novembre Geoff Keighley ospiterà il live streaming "Countdown to Death Stranding". Lo streaming andrà in diretta da New York alle 7:00 PST / 10: 00 EST. Durante l'evento, Keighley sarà affiancato da Hideo Kojima, così come dagli attori di Death Stranding. Gli attori che parteciperanno non sono stati rivelati.L'account Twitter ufficiale di ...

Death Stranding è il gioco con il maggior numero di "perfect score" del 2019 : Ormai Death Stranding è davvero dietro l'angolo. Il gioco di Hideo Kojima sta per approdare su PS4 tra 3 giorni ma, come saprete, in rete sono già comparse le recensioni della critica internazionale.Le principali testate hanno dato il loro verdetto su Death Stranding e, a quanto pare, il gioco ha convinto la maggior parte dei portali specializzati.Il risultato è che il titolo è diventato il gioco con il maggior numero di "perfect score" del ...

Dopo Death Stranding Kojima Productions realizzerà dei film : Non è un segreto che il creatore di Metal Gear Solid e Death Stranding, Hideo Kojima, apprezzi il cinema. Sebbene alcuni sostengano che le sue cut-scene siano essenzialmente già dei film, Kojima non ha ancora girato un film vero e proprio. Sembra che questo possa diventare realtà Dopo la conferma che lo studio di Death Stranding, Kojima Productions, inizierà a girare film in futuro.In una recente intervista con Steffan Powell di BBC Newsbeat, ...

Death Stranding potrà essere giocato offline - ma Hideo Kojima non lo consiglia ai giocatori : Sebbene Death Stranding sia un gioco a cui potremo giocare completamente offline, i suoi elementi multiplayer (Social Strand System) sono stati indicati come un aspetto importante dell'esperienza. Il sistema asincrono vede i giocatori interagire e aiutarsi a vicenda con mezzi indiretti, ed è qualcosa di fondamentale nell'esplorazione e nella traversata. Anche se molti potrebbero essere tentati di giocare esclusivamente in single player Death ...

Death Stranding : ecco perché Hideo Kojima adora realizzare giochi strani e misteriosi : Hideo Kojima è sempre stato un uomo a cui piace oltrepassare i confini con il suo design di gioco, e i suoi prodotti, il più delle volte, finiscono per offrire esperienze molto diverse da quelle a cui ci ha abituato il settore. L'imminente Death Stranding mostra la stessa tendenza a sfidare le convenzioni, qualcosa che, come ci si aspetterebbe, fa parte della visione di Kojima per ogni gioco che realizza.In un panel ai BAFTA durante il suo tour ...

Death Stranding : disponibile prima dell'uscita del gioco la patch 1.03 - ecco tutti i dettagli : In vista dell'uscita di Death Stranding, Sony e Kojima Productions hanno pubblicato una nuova patch, la 1.03. In realtà, lo studio di sviluppo aveva già pubblicato il mese scorso una patch della dimensione di 400 MB che aggiornava le prestazioni del gioco.Quest'ultima ha un peso di circa 1 GB ed apporta alcune modifiche, tra cui la regolazione del bilanciamento del gioco ed un miglioramento alla qualità della traduzione. Di seguito potete dare ...

Death Stranding sta arrivando e Famitsu celebra l'imminente uscita con una meravigliosa cover realizzata da Yoji Shinkawa : Death Stranding è ormai vicinissimo e si appresta ad essere un gioco davvero importante che, secondo alcuni protagonisti del settore come Cory Barlog, avrà un impatto fondamentale sull'intera industria.L'arrivo del gioco di Hideo Kojima è questione di pochi giorni e, in vista del lancio, ecco che Famitsu ha deciso di celebrare l'avvenimento con una fantastica cover realizzata da Yoji Shinkawa.Yoji Shinkawa è il famoso character e mech designer ...

Cory Barlog : "Death Stranding avrà un impatto sull'intera industria" : Ormai manca davvero poco all'arrivo di Death Stranding, e mentre le testate specializzate di tutto il mondo hanno già espresso la loro opinione sul gioco di Hideo Kojima (avete letto la nostra recensione?), ecco che uno dei protagonisti del settore ha detto la sua sul titolo.Cory Barlog, il celebre game director di God of War, ha parlato dell'imminente titolo attraverso Twitter e, nel post, ha affermato che Death Stranding sarà fondamentale per ...