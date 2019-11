Ciclismo | tragico incidente in Colombia | perde la vita un giovane corridore colpito da

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Il22enne si chiamava Estiven Leandro Roman e si stava allenando per i Giochi Sportivi Nazionali quando ha perso laUn altrosi è consumato in, dove ha perso laundi 22 anni. Il suo nome è Estiven Leandro Roman, ed è deceduto mentre si allenava per i Juegos Deportivos Nacionales, in programma tra poche settimane a Cartagena. Impegnato in una sgambata sulle strade della sua città, nel dipartimento di Risaralda, il ciclista è statoda due pneumatici staccatisi da un’automobile, morendo immediatamente dopo l’impatto. A dare notizia del decesso è stato il ministro dello sportno, Ernesto Lucena: “la morte del nostro ciclista Estiven Leandro Román mi riempie di dolore”. Estiven Leandro Roman è il terzo ciclistano deceduto in seguito adstradale negli ...