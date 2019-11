Catherine Deneuve ricoverata d’urgenza in ospedale a Parigi | l’attrice ha avuto un

Catherine Deneuve colta da malore : ricoverata a Parigi : Catherine Deneuve è stata ricoverata in ospedale a Parigi dopo essere stata colta da malore nella notte. Secondo quanto riporta Le Parisien, l’attrice 76enne, sarebbe “in gravi condizioni” che non vanno sottovalutate e che necessitano di esami approfonditi. Mentre fonti vicine alla Deneuve , riportate da BFM-TV, parlano di “una botta di stanchezza” dovuta all’agenda molto fitta dell’attrice. Catherine ...

Catherine Deneuve colta da malore : ricoverata in "gravi condizioni" a Parigi : Catherine Deneuve è stata ricoverata a Parigi dopo un malore nella notte tra ieri e oggi: è quanto rivela Le Parisien. Secondo il giornale, l’attrice di 76 anni sarebbe in “condizioni gravi”, da non sottovalutare, e necessita di esami approfonditi.Fonti a lei vicine citate da BFM-TV, parlano di una “botta di stanchezza” dovuta all’agenda molto fitta. L’icona del cinema francese è ...

