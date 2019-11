Calciomercato | Scamacca sarebbe visionato da Milan | Juventus | Inter e Arsenal

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Secondo quanto riportato da seriebnews.com, iluno dei quattro clubessati all'idea di acquistare l'attaccante di proprietà del Sassuolo Gianluca. La Elliott Management, proprietaria dei rossoneri, ha finora adottato una strategia di mercato incentrata sull'acquisto di giovani giocatori con un alto potenziale che possono generare future plusvalenze. Ilha speso 70 milioni di euro a gennaio per Krzysztof Piatek e Lucas Paqueta, mentre Theo Hernandez, Rade Krunic, Rafael Leao, Ismael Bennacer, Leo Duarte e Ante Rebic sono arrivati ​​per un totale di 90 milioni di euro in estate. Il più vecchio dei giocatori acquistati ha solamente 25 anni. Secondo seriebnews.com, un altro giovane giocatore è entrato nel mirino del capo scout Geoffrey Moncada: si tratterebbe proprio di Gianluca, un attaccante attualmente in prestito all'Ascoli in Serie B dal ...

