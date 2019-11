Non solo smartphone e smartwatch per Xiaomi | ecco due nuovi condizionatori e una t-shirt

Adl-Ancelotti - Non c’è solo il ritiro a dividerli : Stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera, la spaccatura tra Adl ed Ancelotti non riguarda solo il ritiro Adl-Ancelotti – A contribuire alla distanza tra i due alcune scelte tecniche. “La crepa si è aperta nel bel mezzo di una crisi di risultati, davanti a una squadra che ieri neanche sapeva di dover restare «reclusa» per sette giorni (oltre la sfida di stasera con il Salisburgo in Champions, oltre quella di ...

Dopo Death Stranding la Kojima Productions Non solo sui videogiochi? : Si contano ormai le ore all'uscita di Death Stranding, la nuova esclusiva (temporale) targata Hideo Kojima pronta ad approdare su PS4. L’hype in tutto il mondo è (come era lecito aspettarsi)ai massimi livelli, con le prime recensioni che hanno fatto capolino sulle pagine dei maggiori portali internazionali. Un riscontro altalenante per questa nuova IP, che si fa amare oppure odiare senza mezzi termini. Se da un lato la Kojima Productions è ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2019 : tutto pronto a Milano! Non solo Sinner-Tiafoe - attesa anche per Alex De Minaur : Scattano oggi a Milano le Next Gen ATP Finals, il torneo che mette di fronte gli otto migliori Tennisti Under 21 del circuito mondiale. Nonostante qualche assenza importante, vedi Tsitsipas e Shapovalov, la manifestazione presenta comunque un parterre di giocatori di ottimo livello. Questo l’elenco completo dei partecipanti: Alex De Minaur, Frances Tiafoe, Ugo Humbert, Casper Ruud, Miomir Kecmanovic, Mikael Ymer, Alejandro Davidovich ...

SFOOTING/ La lezione dello Zingarelli su Patchamama - e Non solo - : Patchamama è la Madre Terra in lingua quechua. Ma ci sono altre divinità per ogni elemento primordiale: da Ahi, fuoco, a Tànfos, Signore dei gas malefici,

Mercato Juve : Non solo Emre Can - altra cessione in vista per i bianconeri : Mercato Juve – Arrivano novità importanti in vista della prossima sessione di calcioMercato. La Juventus è alle prese con qualche grana ed il malcontento di alcuni elementi della rosa, starebbe spingendo la dirigenza a pensare alle cessioni. Sul taccuino dei partenti, c’è il nome di Emre Can ma non soltanto. Il calciatore tedesco di origini turche, già nelle scorse settimane aveva palesato il suo desiderio di giocare di più. Proprio ...

Elga Enardu allo specchio - solo con il reggiseno. Anche il marito Non resiste e commenta così : Se grazie a Temptation Island Vip Serena Enardu è tornata alla ribalta del gossip, lo stesso può dirsi della sua gemella Elga. Entrambe ex protagoniste di Uomini e Donne, mentre la prima ha chiuso pare definitivamente con Pago (il cantante con cui stava insieme da quasi 7 anni), la seconda continua a vivere la sua favola d’amore con Diego Daddi. Anche lui anni fa era nel dating show di Maria De Filippi, ma si è innamorato di Elga a telecamere ...

Balotelli risponde alla curva del Verona : «Va radiato dalla società - Non solo dal calcio. Svegliatevi - ignoranti» Il sindaco : «Ero lì - non c'è stato niente» : Dopo l'attacco choc del capoultrà del Verona, arriva la risposta di Mario Balotelli: questa mattina infatti Luca Castellini, tra i leader dei tifosi della curva dell'Hellas, aveva...

Balotelli risponde al capoultrà del Verona : «Va radiato dalla società - Non solo dal calcio. Svegliatevi - ignoranti» : Dopo l'attacco choc del capoultrà del Verona, arriva la risposta di Mario Balotelli: questa mattina infatti Luca Castellini, tra i leader dei tifosi della curva dell'Hellas, aveva...

Black Friday 2019 - conto alla rovescia/ Sconti folli dal 29 novembre : Non solo Amazon : Black Friday 2019, al via il conto alla rovescia: dal 29 novembre gli Sconti folli non solo su Amazon ma anche nei negozi fisici, ecco le previsioni.

Non solo alleato contro colesterolo e pressione alta : un alimento antitumorale protegge prostata - seno e polmoni : Il Melograno non è solo un grande alleato per abbassare colesterolo e pressione alta: il grande protagonista dell’autunno ha mille proprietà, ed è considerato un alimento antitumorale. Il melograno (Punica Granatum) è una pianta della famiglia delle Punicaceae, originario di una regione geografica che va dall’Iran alla zona himalayana dell’India settentrionale e presente sin dall’antichità nel Caucaso e nell’intera ...

Non solo Death Stranding - Kojima guarda all’horror : già nuove idee per il producer? : Death Stranding è ormai ai blocchi di partenza, con la release che è fissata per questa settimana. La lunga attesa che ha separato finora i fan dalla nuova creatura videoludica partorita dal genio di Hideo Kojima è finalmente giunta al termine, e la prova del nove è ormai dietro l’angolo. Curiosità a mille tra le fila della community dei videogiocatori, complici anche recensioni molto diverse tra loro, che sostanzialmente si scindono in due ...

Maltempo - grossi danni in Liguria e Non solo. Le foto : Maltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaAncora una volta è la Liguria la regione più colpita dal Maltempo che è tornato con forza nel lungo fine settimana festivo. Due corsi d’acqua sono esondati, il Petronio nel Tigullio e il Vara nello Spezzino. Le strade, come si vede nelle immagini dei vigili del fuoco, sono state letteralmente ...

Natale 2019 : Non è solo una moda quella dei regali sostenibili : Perché ci facciamo dei regali? Secondo l’antropologia dare e ricevere doni funziona come un lubrificante sociale. Siamo homo sapiens ed è nella nostra cultura fare regali seguendo un preciso rituale: così possiamo riassumere il padre di questa scienza, Marcel Mauss, autore di Il Dono (1925). Nel sistema che viene definito Economia del Dono, il Natale è un concentrato di relazioni sociali che vengono tessute proprio attraverso i regali, non sono ...

Gianluigi Paragone a Mezz'ora in più : "Il processo va fatto a tutto il Movimento - Non solo a Di Maio" : “Il M5S così non sta funzionando, non funziona quella che è la missione storica del M5S”. “Quando perdi milioni di voti devi fare il processo non al capo politico, ma all’intero Movimento. Io mi metto per primo, nel momento in cui sto palesando il mio pensiero”. Lo dice il senatore Gianluigi Paragone, ospite di ‘In mezz’ora in più’.Regge il governo Conte? “No, ma penso ...