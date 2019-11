Imbarazzo a Bruxelles sull' addio di ArcelorMittal a Taranto

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 5 novembre 2019) In Commissione europea, la prima risposta ‘a caldo’ è un ‘no comment’. Ma afa rumore ugualmente la ‘bomba Ilva’, scoppiata ieri in Italia quandoha annunciato la decisione di rescindere il contrattoo stabilimento di. Negli ambienti europei c’è dell’di fronte alla scelta del colosso industriale, che solo l’anno scorso ha dovuto lasciare Belgio e Lussemburgo per restare in Italia, dopo i richiami della Commissione europea allarmata per il rischio che assumesse una posizione di monopolio in Europa nel settore dell’acciaio. E ora?La scelta di ritirarsi da“è la decisione di una società privata”, pertanto la Commissione Europea “non ha alcun commento da fare”, dice la portavoce Mina Andreeva. Ma la questione è confusa, ...

