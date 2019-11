Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Dopo la sconfitta con il Borussia, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto un Antoniotra il demoralizzato e l’incazzato. Cosa è successo? Avete fatto un primo tempo spettacolare e poi nel secondo siete crollati. “Quello che è successo a Barcellona. Penso oggi anche peggio perché eravamo in vantaggio di due gol. Dispiace, però mi dicono che quando vengo in tv devo sorridere di più, quindi sorrido. Dovremmo parlaredelle, dei processi di crescita, eccetera. Fatemi voi delle domande e io rispondo”. E’ una questione di maturità? “Sinceramente non me la sento di commentare il secondo tempo della partita anche perché ci sarebbero troppe attenuanti, troppi alibi da tirare fuori e non li voglio tirare. Spero che questo tipo di partite facciano capire a chi deve capire alcune. Noi lavoriamo, andiamo a duemila, i ragazzi sinceramente ...

ferraiolia : RT @marifcinter: #Conte: 'Dispiace. E' successo quello che è successo a Barcellona. Anzi, anche peggio perché vincevamo 2-0. Devo parlà sem… - napolista : Conte: “Devo dire sempre le stesse cose? Venissero i dirigenti a dare risposte” L’allenatore nerazzurro a Sky: “Son… - BandieraInter : ?? #BVBInter, Conte durissimo: 'In estate bisognava programmare meglio. Devo solo ringraziare i ragazzi'. -