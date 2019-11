Sindaco di Verona a Sky Tg24 | allo stadio nessun coro razzista VIDEO

Balotelli risponde alla curva del Verona : «Va radiato dalla società - non solo dal calcio. Svegliatevi - ignoranti» Il Sindaco : «Ero lì - non c'è stato niente» : Dopo l'attacco choc del capoultrà del Verona , arriva la risposta di Mario Balotelli : questa mattina infatti Luca Castellini, tra i leader dei tifosi della curva dell'Hellas, aveva...

4 novembre : Sindaco Verona - 'Forze Armate a presidio territorio in difesa di tutti noi' : Verona , 4 nov. (Adnkronos) - Oggi Verona ha celebrato la Festa dell’Unità nazionale e la Giornata delle Forze Armate . Alle celebrazioni, che si sono svolte questa mattina in piazza Bra, ha partecipato il sindaco Federico Sboarina, insieme ai rappresentanti delle istituzioni civili e militari cittadi

Il Sindaco di Verona : “Trattamento inaccettabile ai nostri tifosi”. La questura replica : Il sindaco di Verona , Federico Sboarina, attacca duramente Napoli per il comportamento riservato ai tifosi scaligeri in occasione di Napoli- Verona , sabato pomeriggio. Le accuse Un “trattamento inaccettabile ”, dice. “Inspiegabile”, una “vicenda grave”. Si riferisce ai tempi di ingresso allo stadio San Paolo, scrive Repubblica Napoli. I 598 tifosi del Verona , muniti di regolare biglietto e giunti a Napoli a ...

Scuola : Sindaco Verona saluta i remigini : Verona, 11 set. (AdnKronos) – ‘Cari bambini, il primo giorno di Scuola è uno di quei momenti che non si dimenticano. Un ricordo indelebile per tutti noi, grandi e piccoli. Finiscono le vacanze, si ritrovano tra i banchi di Scuola gli amici, riprendono le attività. Ed è solo il primo di tanti giorni speciali. Oggi, per me, rivivere tutte queste emozioni insieme a voi, nella doppia veste di sindaco e papà, è davvero ...