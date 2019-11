Rigore si | rigore no – L’AIA ammette | è necessario migliorare l’uniformità di giudizio

Gomitata Cristiano Ronaldo - i tifosi chiedono la prova tv! Izzo sul tocco di de Ligt : “Rigore netto” [FOTO] : Si è giocato nella serata di ieri il derby della Mole, sono scese in campo Torino e Juventus, successo della squadra di Maurizio Sarri grazie ad un gol messo a segno del difensore de Ligt. Ma come al solito non sono mancate le polemiche clamorose, in particolar modo per un fallo di mano dello stesso olandese, l’arbitro non ha fischiato il rigore per i granata, un altro episodio è stato la leggera Gomitata di Cristiano Ronaldo al ...

Juventus - Balzaretti : 'Mani di De Ligt? Da difensore non può essere calcio di Rigore' : Ieri sera, la Juventus ha vinto nel derby della Mole grazie alla rete di Matthijs de Ligt. Per l'olandese è stato il primo gol in bianconero ed è stato un gol di fondamentale importanza visto che ha portato i tre punti. de Ligt in questo inizio di stagione ha dovuto raccogliere più in fretta del previsto l'eredità di Giorgio Chiellini e si è ritrovato a dover bruciare le tappe del suo inserimento nella Juventus. Ieri sera, prima di realizzare la ...

Mura : per il Napoli è più praticabile la via della Champions. A De Ligt risparmiati un giallo e un Rigore : Su Repubblica, Gianni Mura analizza il sabato di campionato. La Juve si appropria del derby di Torino con una partita che però si accende solo nel primo tempo, scrive. Sarebbe finita in un altro modo se Belotti fosse stato meno isolato davanti, se Aina sapesse crossare e se “a De Ligt non fosse stato risparmiato un giallo (brutta entrata su Ansaldi) e poi un rigore (solito braccio, non apertissimo ma nemmeno aderente al corpo)” Ma i ...

Marelli : il mani di De Ligt non è Rigore - lo hanno spiegato a Coverciano : Marelli parte con una premessa prima di affrontare il commento sulla direzione di gara di Doveri nel derby tra Torino e Juventus Nei giorni scorsi si è tenuto uno dei tanti raduni a Coverciano e, come sempre, sono stati analizzati gli episodi delle gare disputate nelle settimane precedenti. In merito a quanto accaduto in Lecce-Juventus, con particolare riferimento al calcio di rigore assegnato per tocco di braccio di De Ligt, è stato affrontato ...

La moviola del CorSport : giusto non dare Rigore per il braccio di De Ligt : Nella rubrica dedicata alla moviola sul Corriere dello Sport, Edmondo Pinna giudica buona la prestazione dell’arbitro Doveri in Torino-Juventus. Una partita molto nervosa, con grandi pressioni e tante proteste che il direttore di gara è riuscito a tenere a bada e un giudizio corretto sul braccio di De Ligt. Non era rigore. Un episodio, scrive, molto simile a quello di Lecce, dove andava punito. Ieri, invece, il braccio dell’olandese ...

Cairo : «C’era il Rigore a nostro favore» : Il presidente del Torino Cairo soddisfatto della prestazione della qua squadra, ma non può esimersi dal dare il suo giudizio sull’episodio discusso del derby della mole «C’era il rigore a nostro favore, perché De Ligt ha toccato la palla con la mano. Anche se istintivamente la toglie, ma il braccio è largo e quello lì è rigore. L’hanno dato a Lecce, poi non so come mai si siano ricreduti. Ma quello è rigore. Così come mi ha stupito il ...

Belotti : “Sul mani di De Ligt ero convinto che fischiasse il Rigore. E invece…” : Pensavo fosse rigore, e invece era… un semplice fallo di mani in area di De Ligt. Un classico ormai. Andrea Belotti era a due passi, e il capitano del Torino è stato tra i primi a protestare con l’arbitro per la mancata concessione del penalty. “Ero convinto che fischiasse il rigore, siceramente – dice ai microfoni di Sky – anche perché ci sono stati dei precedenti in altre partite, e hanno sempre dato il rigore. ...

La farsa continua : Rigore di De Ligt (mani) - non dato. Gomitata di Ronaldo - non espulso : L’undicesima giornata del campionato di Serie A conferma la tradizione. Nel pomeriggio, il Napoli perde 2-1 a Rom.a L’arbitro Rocchi assegna due rigori contro il Napoli. Secondo noi, ci sono entrambi. Uno, il primo, viene parato da Meret. Due falli di mano. In serata, si gioco il derby Torino-Juventus. L’arbitro è Doveri. Incredibile la sua prestazione. De Ligt si rende protagonista di un altro fallo di mano. Ma l’arbitro ...

La farsa continua : Rigore di De Ligt - non dato. Gomitata di Ronaldo - non espulso. : L’undicesima giornata del campionato di Serie A conferma la tradizione. Nel pomeriggio, il Napoli perde 2-1 a Rom.a L’arbitro Rocchi assegna due rigori contro il Napoli. Secondo noi, ci sono entrambi. Uno, il primo, viene parato da Meret. Due falli di mano. In serata, si gioco il derby Torino-Juventus. L’arbitro è Doveri. Incredibile la sua prestazione. De Ligt si rende protagonista di un altro fallo di mano. Ma l’arbitro ...

Torino - il dg Comi alza la voce : “Perché a Lecce hanno dato il Rigore e qui no?” : Sconfitta ma, quantomeno in campo, poco da recriminare. Buona risposta del Torino all’ultimo periodo di crisi, i granata perdono di misura il derby della Mole ma escono a testa altissima per aver tenuto bene testa ai bianconeri. Al termine del match, ai microfoni di Dazn, le parole del direttore generale Antonio Comi. “Ci auguravamo di fare una grande prestazione e ci siamo riusciti. Peccato per il risultato. Volevo però ...

Comi (Torino) a Dazn : «A Lecce danno un Rigore simile e qui no» : Il direttore generale del Torino Comi attacca subito ai microfoni di Dazn molto critico sull’episodio del fallo di mani di Se Ligt in area «Siamo molto contenti della nostra prestazione, ma molto amareggiati per gli episodi. A Lecce danno un rigore simile e qui no. A Lecce per giunta hanno cercato di togliere il braccio e qui no. Ho visto tante volte anche quello di Lecce e sono convinto e sentire dei commenti diversi francamente ci ...

De Ligt a Dazn : “La palla mi è finita sul braccio vicino al corpo - non è Rigore” : Ancora un tocco di mani in area, ancora lui, De Ligt. La fotocopia o quasi dell’episodio di Lecce. Ma questa non viene fischiato il rigore contro la Juventus. Il difensore della Juve spiega, ai microfoni di Dazn: “No, non ho avuto paura che fischiassero il rigore, se io sono con le braccia strette vicino al corpo non è rigore, così dicono le regole. La palla è venuta da me, mi ha colpito. Ma io avevo le braccia lungo il corpo, non ...

Clamoroso fallo di mani di De Ligt in area. Il Var nega il Rigore al Torino (VIDEO) : Ennesimo episodio discutibile e discusso. È accaduto nel derby di Torino, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, al 12′, i granata reclamano un calcio di rigore per un Clamoroso tocco di De Ligt con il braccio ma il VAR dice che è tutto regolare senza dare alcuna segnalazione all’arbitro. L'articolo Clamoroso fallo di mani di De Ligt in area. Il Var nega il rigore al Torino (VIDEO) sembra essere il primo su ilNapolista.

Bologna-Inter - Sabatini : “Fallo evidente su Palacio. Lautaro sul Rigore trattiene la gamba” : “Abbiamo perso una partita che non dovevamo perdere. C’era un fallo evidente su Palacio, fuori dall’area ma evidente e non è stato fischiato. Poi c’è stato il calcio di rigore su Lautaro. Ha acquisito anche quella scaltrezza da veterano. Lautaro trattiene la gamba, si vede chiaramente. Comunque sia l’Inter è una grande squadra”. Queste le parole del direttore dell’area tecnica del Bologna, Walter ...