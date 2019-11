Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 novembre 2019) Hanno dato del “negro di m…” a un bambino di 10che gioca a pallone. E’ accaduto in un campo di calcio di Desio, provincia di-Brianza, in cui si affrontavano due squadre di categoria “pulcini” classe 2009, l’Aurora Desio e la Sovicese. L’epiteto, proveniente dagli spalti sui quali genitori assistevano alla partita e pronunciato da una voce femminile, probabilmente una, era indirizzato a undi casa ed è stato sentito chiaramente dai presenti. Al punto che lapadrona di casa è intervenuta con un duro comunicato indirizzato tra gli altri al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.di merda”. Proprio così. Senza se e senza ma. Senza senso. Senza pudore. Senza cervello – scrive lasu Facebook – Nel mirino: un bambino di 10. Dieci. Non è un incubo. E’ realtà, tristissima. ...

Leonesidiventa : RT @fattoquotidiano: Monza, mamma grida “negro di m…” a un giocatore di 10 anni. La società: “Prossima gara noi in campo col volto dipinto… - agoacciaio : RT @fattoquotidiano: Monza, mamma grida “negro di m…” a un giocatore di 10 anni. La società: “Prossima gara noi in campo col volto dipinto… - CapaGira : RT @fattoquotidiano: Monza, mamma grida “negro di m…” a un giocatore di 10 anni. La società: “Prossima gara noi in campo col volto dipinto… -