Ivrea | trovata senza vita al cancello di casa | voleva oltrepassarlo | non aveva le chiavi

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 4 novembre 2019) Un atto di delicatezza verso i familiari le è costato la. E' stata una morte assurda quella di Erika Russo Testagrossa, una ragazza di soli 18 anni che nella notte fra sabato e domenica è rimasta impigliata aldi, una villetta a Loranzé, comune poco distante da(Torino).trascorso un'allegra serata con gli amici. Al rientro da una festa in discoteca, si è accorta di aver dimenticato ledi: per non svegliare padre, madre e sorella, ha quindi pensato di scavalcare la recinzione d'ingresso, ma è accaduto l'impensabile. A trovarla, ieri mattina, è stata sua sorella....

Mostro_Biscotto : RT @_DAGOSPIA_: CHE TRAGEDIA! – UNA 18ENNE DI UN PICCOLO PAESE ALLE PORTE DI IVREA È STATA TROVATA IMPICCATA AL... - infoitinterno : Ivrea, trovata impiccata al cancello di casa: aveva dimenticato le chiavi - _DAGOSPIA_ : CHE TRAGEDIA! – UNA 18ENNE DI UN PICCOLO PAESE ALLE PORTE DI IVREA È STATA TROVATA IMPICCATA AL...… -