Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 4 novembre 2019) Erano 65, sono rimasti in 20: ecco ideidi. Dopo la prima selezione delle canzoni ricevute, in linea con il regolamento Rai, è stato stilato l'elenco dei 65 artisti e delle 65 canzoni in lizza per. Dopo l'audizione di Roma che si è tenuta nella giornata di ieri, domenica 3 novembre, iin gara sono diventati 20. La commissione musicale del Festival di2020, presieduta da Amadeus, ha svelato le sue 20 carte, idei 20 superstiti che si contenderanno un posto all'Ariston. I 20didovranno affrontare un altro step selettivo prima di calcare il palco e da domani i loro brani saranno disponibili per l'ascolto in streaming sul sito della Rai. Quattro appuntamenti pomeridiani, da sabato 16 novembre a sabato 7 dicembre nella trasmissione Italia Sì condotta da Marco Liorni su ...

Raiofficialnews : ??#SanremoGiovani: ecco i 20 semifinalisti ? - Ary1797 : RT @OptiMagazine: I semifinalisti di Sanremo Giovani: i nomi dei 20 che superano l’audizione, da Thomas a Shari, Federica Abbate e Leo Gass… - OptiMagazine : I semifinalisti di Sanremo Giovani: i nomi dei 20 che superano l’audizione, da Thomas a Shari, Federica Abbate e Le… -