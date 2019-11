Ha una relazione con una dipendente | licenziato capo di McDonald' s

McDonald's licenzia l’amministratore delegato : relazione consensuale con una dipendente : Il nome della donna e i dettagli della relazione non sono stati divulgati. Ma Easterbrook si è scusato: «Ho violato la politica aziendale»

una relazione con una ragazza impegnata dietro la rissa tra Gaetano Arena e il paparazzo : Ci sarebbe un motivo dietro il nervosismo di Gaetano Arena nei confronti del paparazzo che lo stava fotografando fuori da un noto locale della movida milanese. L'ex concorrente era ieri ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio5 insieme ad alcuni colleghi del fotografo con il quale Arena è giunto alle mani lo scorso venerdì notte. Tra loro c'era Alan Fiordelmondo, noto paparazzo milanese, che ha svelato come il tutto sia stato causato da una ...

Belen Rodriguez e Andrea Damante hanno avuto una relazione clandestina? : "Un pettegolezzo, rimasto segreto per molti mesi, infiamma il mondo del gossip. Si sussurra di un rapporto clandestino, parliamo di circa un anno fa, tra Belen Rodriguez (allora fidanzata con Andrea Iannone) e Andrea Damante (a quel tempo legato a Giulia De Lellis). In molti si chiedono allora se il grande amore tra Giulia De Lellis e Iannone non sia nato come una ripicca ad alto livello". A lanciare l'indiscrezione è il settimanale Chi nel ...

Belen Rodriguez - 'Chi' ipotizza una relazione con Andrea Damante risalente a un anno fa : Il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 30 ottobre, ha lanciato un'indiscrezione clamorosa: pare che nel recente passato, Belen Rodriguez abbia vissuto una passionale ma segreta frequentazione con Andrea Damante. La rivista di gossip, infatti, sostiene che questo rapporto clandestino si sarebbe consumato circa un anno fa, quando la showgirl faceva ancora coppia con Iannone mentre il dj stava con Giulia De Lellis. Belen e Damante più che ...

Beautiful - anticipazioni americane : Steffy pronta per una nuova relazione : Nel corso delle prossime puntate di Beautiful in USA ci si prepara ad una nuova svolta per Steffy, che avrà un riavvicinamento con Liam Spencer mentre Hope è impegnata ad allontanare Douglas da Thomas. I due si avvicineranno in modo molto particolare durante la serata di Halloween e si ritroveranno a scambiarsi dolci ricordi del tempo trascorso insieme, immaginando la famiglia che avrebbero potuto costruire insieme. Insomma, Liam e Steffy hanno ...

Criticata per la relazione col giudice 65enne - 23enne impiegata del Tribunale muore in strada : La ragazza travolta e uccisa in piena notte da un mezzo pesante mentre percorreva da sola a piedi una strada trafficata. Da un mese era finita al centro di una violenta polemica in Australia per la sua relazione con un magistrato dello stesso tribale dove lavorava e di 45 anni più vecchio di lei.Continua a leggere

Taylor Mega : "Sono fatta così - ho tanti flirt. Ci provo a stare in una relazione ma non ci riesco..." : La vita sentimentale di Taylor Mega è parecchio movimentata e questo non è più un segreto, considerando anche il recento triangolo, tutto al femminile, tra lei, Erica Piamonte, ex concorrente del Grande Fratello 16, e Giorgia Caldarulo, social influencer che abbiamo visto recentemente ospite a Pomeriggio Cinque.Taylor Mega, intervistata dal settimanale Novella 2000, non ha negato l'evidenza, ammettendo di avere tanti flirt e di non riuscire, ...

Sesso - alcune donne usano un’arma alternativa per recuperare una relazione in crisi : Ci sono cose nella vita a cui tutti ambiamo ma che sono di difficile realizzazione: una è, manco a dirlo, vincere un terno al lotto, l’altra, non meno impervia, è rinvigorire un rapporto di coppia che proprio non ne vuole sapere di rifare scintille come i primi tempi. E vai giù di baby doll, carrello pieno di cibo afrodisiaco e riti propiziatori nella speranza di far balzare su degli ormoni belli che assopiti. C’è, però, un’altra arma che alcune ...

Upas - trame 21-22 ottobre : Giovanna scopre che Aldo ha una relazione : Proseguono le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' la cui ambientazione è nello storico palazzo Palladini. Le anticipazioni dell'appuntamento numero 5356 trasmesso lunedì 21 ottobre svelano che il personaggio di Raffaele sarà al centro delle trame. Il portiere non saprà in quale maniera risolvere i problemi del figlio dopo l'incidente avvenuto all'avvocato Leone. Nicotera comincerà ad avere dei ...

Grey's Anatomy - la Doss sui personaggi di Jackson e Vic : 'Hanno una relazione complicata' : La sedicesima stagione di Grey's Anatomy, in onda ogni giovedì in America, ha segnato l'inizio della relazione tra Jackson Avery e Vic Hughes. Una storia d'amore già annunciata nei mesi estivi che - contrariamente alle aspettative - si è sviluppata in tempi relativamente brevi. Nel corso del terzo episodio i due ragazzi non hanno infatti resistito all'evidente attrazione e si sono lasciati andare ad un tenero bacio. Un avvenimento che ha diviso ...

Patrizia De Black choc a Pomeriggio5 : Ho avuto una relazione con un prete : La contessa Patrizia de Blanck è una delle Nobil Donne più estroverse del nostro Paese. Discendente di due potentissime famiglie, cubana da parte di padre, è spesso ospite in tv dove non manca di raccontare aneddoti curiosi della sua vita extra ordinaria. Partecipa spesso ai salotti di Canale5 e ieri, a Pomeriggio5, ha raccontato di quando ebbe una relazione con un prete senza sapere che fosse un ministro di Dio. L'argomento del talk della ...

Anticipazioni spagnole Una Vita : Armando e Susana iniziano una relazione ufficiale : Giungono interessanti novità dalle Anticipazioni di Una Vita relative alle puntate in onda in Spagna da lunedì 14 a giovedì 17 ottobre (venerdì la telenovela non verrà trasmessa nel Paese iberico). In questo lasso di tempo, infatti, due volti noti anche in Italia saranno grandi protagonisti delle trame anche se per dei motivi completamente differenti: Susana, nonostante i dubbi iniziali, deciderà di non rinunciare all'amore che ha iniziato a ...

Prete ha una relazione con la cugina - cosa accade quando la verità viene fuori : Un Prete aveva una relazione con una donna che era anche sua cugina. Questa vicenda è accaduta a San Bernardino, negli Stati Uniti d’America. L’uomo, Michael Manning, dopo avere reso pubblica la sua relazione ha preso un’aspettativa dal sacerdozio e nonostante questa relazione che è durata per due anni ora sia finita lui ha detto così: ”Questa è la cosa bella di Gesù puoi peccare ed avere la possibilità di ricominciare ...