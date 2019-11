Arcelor Mittal | a Taranto l' ira di operai e sindacati | Una bomba sociale causata da

Ilva - ArcelorMittal lascia Taranto : «Scudo penale e giudici le cause». Vertice d'urgenza al Mise alle 15 : Oggi Am InvestCo Italy ha notificato ai commissari straordinari dell' Ilva la volontà di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di...

ArcelorMittal vuole lasciare l’ILVA : La multinazionale che un anno fa aveva preso il controllo dell'acciaieria di Taranto vuole rescindere il contratto, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro

Altra grana per il governo - ArcelorMittal abbandona l’Iva : andiamo via perché cancellato scudo penale : AM InvestCo Italy ha inviato in data odierna ai Commissari straordinari di Ilva spa una comunicazione di recesso dal contratto o risoluzione dello stesso per l'affitto e il successivo acquisto condizionato dei rami d'azienda di Ilva S.p.A. e di alcune sue controllate ("Ilva"), a cui e' stata data esecuzione il 31 ottobre 2018. Lo annuncia l'azienda, AcerlorMittal. La motivazione del disimpegno e' il venir meno dello scudo penale per il piano ...

ArcelorMittal molla l'Ilva di Taranto. Lettera annuncia l'addio : Ilva addio. ArcelorMittal ha notificato ai commissari straordinari dell’Ilva la volontà di rescindere l’accordo per l’affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di alcune controllate acquisite secondo l’accordo chiuso il 31 ottobre. ArcelorMittal, si legge nella Lettera, “ha chiesto ai Commissari straordinari di assumersi la responsabilità delle attività di Ilva e dei ...

Ilva - ArcelorMittal lascia Taranto : «Troppe interferenze dei giudici»?. Vertice d'urgenza al Mise alle 15 : Oggi Am InvestCo Italy ha notificato ai commissari straordinari dell' Ilva la volontà di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di...

Altra grana per Conte - ArcelorMittal abbandona l’Iva : andiamo via perché cancellato scudo penale : AM InvestCo Italy ha inviato in data odierna ai Commissari straordinari di Ilva spa una comunicazione di recesso dal contratto o risoluzione dello stesso per l'affitto e il successivo acquisto condizionato dei rami d'azienda di Ilva S.p.A. e di alcune sue controllate ("Ilva"), a cui e' stata data esecuzione il 31 ottobre 2018. Lo annuncia l'azienda, AcerlorMittal. La motivazione del disimpegno e' il venir meno dello scudo penale per il piano ...

Ilva - Arcelor Mittal lascia Taranto : "Recesso giustificato - senza penale". Una bomba su Di Maio e il M5s : La Arcelor Mittal lascia l'ex Ilva di Taranto. Con una nota, il colosso dell'acciaio ha riferito di aver inviato ai Commissari straordinari dello stabilimento italiano "una comunicazione di recesso dal contratto o risoluzione dello stesso" riguardo l'affitto e il successivo acquisto condizionato dei

Taranto - Arcelor-Mittal lascia l’ex Ilva : Tramite un comunicato il gigante dell'acciaio indo europeo Arcelor-Mittal ha annunciato il ritiro dalla ex Ilva di Taranto. La società fa sapere di aver inviato ai Commissari straordinari di Ilva "una comunicazione di recesso dal contratto o risoluzione dello stesso". L'addio dovuto all'eliminazione dell scudo penale.Continua a leggere

Ilva - lascia ArcelorMittal : entro 30 giorni l'azienda torna ai commissari. Salvini : «Conte riferisca in parlamento» : Oggi Am InvestCo Italy ha notificato ai commissari straordinari dell' Ilva la volontà di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di...

ArcelorMittal pronta a lasciare l'Ilva di Taranto : ArcelorMittal lascia l’Ilva. La società Am InvestCo Italy ha notificato ai commissari straordinari dell’Ilva la volontà di rescindere l’accordo per l’affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di alcune controllate acquisite secondo l’accordo chiuso il 31 ottobre. Lo si legge in un comunicato della multinazionale.“Secondo i contenuti dell’accordo” del 31 ...

Ilva - lascia ArcelorMittal : entro 30 giorni l'azienda torna ai commissari : Oggi Am InvestCo Italy ha notificato ai commissari straordinari dell' Ilva la volontà di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di...

Ilva di Taranto - Arcelor Mittal lasciaDietrofront sull'acquisto del sito : Am InvestCo Italy ha notificato ai commissari straordinari dell'Ilva la volonta' di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attivita' di Ilva Spa e di alcune controllate acquisite secondo l'accordo chiuso il 31 ottobre. Lo si legge in un comunicato della multinazionale. Segui su affaritaliani.it

Ilva - lascia Arcelormittal : entro 30 giorni l'azienda torna ai commissari : Oggi Am InvestCo Italy ha notificato ai commissari straordinari dell' Ilva la volontà di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di...

Ilva di Taranto - Arcelor Mittal lasciaNiente acquisto degli stabilimenti : Am InvestCo Italy ha notificato ai commissari straordinari dell'Ilva la volonta' di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attivita' di Ilva Spa e di alcune controllate acquisite secondo l'accordo chiuso il 31 ottobre. Lo si legge in un comunicato della multinazionale. Segui su affaritaliani.it