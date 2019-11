10 carezze che eccitano una donna

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 4 novembre 2019)e sesso. Per quanto ci provi, non riesci ad accenderla a letto? O siete entrambi annoiati di fare sempre lo stesso? Forse il problema è nella poca (o nessuna) importanza che dai proprio alledurante il sesso. Una domanda su Reddit (quali sono leche piùuna) ha scatenato una pioggia di risposte da parte delle donne, che hanno confermato quanto siano indispensabili leper raggiungere l'orgasmo (anche più importante della penetrazione, occhio). Ma, chiariamo, non ci riferiamo a semplici sfregamenti delle mani. Parliamo di qualcos'altro:strategiche.strategiche, che cosa sono Bene, ci riferiamo a 10 tipi diche provocano (secondo le utenti di Reddit) il 99.999 di stimolazione delle zone erogene femminili. Rivediamo una ad una leche piùle donne. Smiling Hispanic couple ...

MARGE34 : RT @Solasta843: Adoro da impazzire questa cosa. L'unico che può fargli le carezze sulla schiena così ???? #MetaMoro - Mimino21164611 : RT @Ozzofanbears1: - Le tue carezze me lo fanno venire duro, pa'. - E' naturale che sia così, figliolo. Tu vieni da qui e non c'è stata vo… - Soleil_DeMinuit : RT @Solasta843: Adoro da impazzire questa cosa. L'unico che può fargli le carezze sulla schiena così ???? #MetaMoro -