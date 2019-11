Il cardinale Ruini | Chiesa dialoghi con Salvini No a preti sposati

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 3 novembre 2019) Federico Giuliani IlCamilloha dichiarato che "ladeve dialogare con". E che isarebbero un errore Autorevolezza dellain declino, la necessità di dialogare con Matteoe l'errore di proporre i sacerdoti. Questi e altri temi sono stati affrontati dalCamillonel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Si parte subito con la perdita del richiamo cattolico-democratico in politica, certificata anche dalle ultime elezioni regionali in Umbria.non può far altro che confermare la realtà dei fatti: “Il “Cattolicesimo democratico, cioè il cattolicesimo politico di sinistra, in Italia ha sempre meno rilevanza”. Il “Cattolicesimo democratico, cioè il cattolicesimo politico di sinistra, in Italia ha sempre meno rilevanza Si passa poi al ruolo dei cattolici nell'arena ...

MicheleVesch : RT @dentrolod: Cardinale Ruini su #Salvini ????? - dentrolod : Cardinale Ruini su #Salvini ????? - paolochiariello : Ruini e i cattolici in politica -