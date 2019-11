Gualtieri | La legge di bilancio l' hanno condivisa tutti

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 3 novembre 2019) “Mi sorprende una maggioranza che sembra fare propaganda contro la propriadi. Anche perché come è noto, era il frutto di un lavoro collegiale ampiamente condiviso. Sarebbe meglio evitare di fare opposizione al posto di Salvini”. Intervistato dalla Stampa, il ministro dell’Economiareplica agli attacchi alladi, pur spiegando che si può migliorare in Parlamento, ma a saldi invariati. Rivendica l’ essere riusciti a congelare l’Iva e il sostegno a lavoro, investimenti, Welfare ed osserva che “ci si accapiglia sul 5% di essa, facendo dimenticare l’importanza dell’altro 95%”. Poi difende le tasse su plastica, zuccheri e giganti web, spiegando che sono imposte di scopo.La tassa sulle auto aziendali? “Apriremo un tavolo per migliorare la misura in Parlamento”, ...

