World Vegan Day | perché siamo tutti destinati a non mangiare più carne

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 novembre 2019) Il motivo principale per cui uomini di tutte le epoche storiche, tra cui moltissime persone religiose e cristiane, hanno deciso di diventare vegetariani oi è stato quasi sempre il rispetto per l’esistenza degli altri esseri viventi e il rifiuto della violenza su esseri inermi come gli animali. Una ragione etica che continua ad avere una sua immensa validità, visto che oggi si continuano a uccidere 150 miliardi di animali all’anno – di cui 53 miliardi di polli e 1,3 di suini – nelle maniere più brutali e allucinanti, nel silenzio dei media. Silenzio anche dovuto al fatto che gli allevamenti intensivi sono luoghi ipercontrollati, dove stampa e tv non possono mettere piedechi vede cosa accade in quei posti quasi sempre resta scioccato e decide di cambiare alimentazione. Diventando così una persona certamente più coerente, visto che non è tale chi ama alcuni ...

