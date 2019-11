Venezia | 25enne va in ospedale con la febbre e difficoltà respiratorie | morta tre giorni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 novembre 2019) È stata disposta l’autopsia e sono in corso gli accertamenti da parte dei medici dell’civile di, in accordo con i familiari, per capire cosa sia successo a Miriam De Giovanni,il 30 ottobre scorsa, tredopo essere stata dimessa dallo stesso. La giovane si era recata al pronto soccorso il 26 ottobre scorso, dove era stata visitata da due medici e poi dal medico infettivologo: avevaalta e. Era stata una notte inper precauzione e poi dimessa dopo accertamenti “ampi, prolungatisi per un periodo di Osservazione Breve Intensiva”, spiega una nota dell’Ulss 3. Alla giovane era stata prescritta una terapia a domicilio, assieme a “un coerente programma di esami e visite di rivalutazione”. Il 30 ottobre però la situazione è precipitata: i medici sono intervenuti a casa della ...

