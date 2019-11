Morte | troviamo le parole per esprimerla | a Belluno la rassegna “Passi e trapassi”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 novembre 2019) Si fanno festival su tutto, non poteva mancarne uno in tema con le ricorrenze di questi giorni: il festival sulla, o meglio, “Passi e trapassi –culturale sui temi dellae del morire”, in programma adal 2 al 10 novembre. La riflessione che attraverserà questa settima edizione riguarda leche ruotano intorno a un argomento che solitamente si preferisce aggirare o sottacere.che anche il pubblico potrà proporre, per vederle poi pubblicate sulle pagine social della. Fra le tante iniziative in programma, una mostra fotografica “AAA lain vendita”, sulle pubblicità delle pompe funebri, organizzata da un’azienda del settore nota per le sue campagne leggere e ironiche. Gli incontri sono dedicati fra l’altro ai morti nelle fiabe (“Chi muore si rivede”, domenica 3; sabato 9 il focus ...

