In Spagna si sta protestando contro un’altra sentenza su uno stupro di gruppo

Regina di stile e sobrietà. La gonna low cost di Letizia di Spagna conquista : Regina di stile, ma anche di sobrietà. Letizia di Spagna torna a stupire con scelte di moda a buon mercato: la sua gonna in Principe di Galles da 103 euro firmata di Massimo Dutti ha stupito i presenti alla terza edizione dell’International Friendship Award.Dopo aver indossato un abito Asos da 96 euro per tre volte nel giro otto mesi, la moglie del sovrano Filippo VI ha sfoggiato il capo “low cost” insieme ad una camicia ...

È stata rinviata la prima udienza sulla richiesta di estradizione in Spagna di Carles Puigdemont : È stato rinviato il momento in cui la Procura generale belga inizierà a valutare la richiesta di estradizione in Spagna dell’ex presidente catalano Carles Puigdemont. La prima udienza avrebbe dovuto essere oggi, ma è stata posticipata al 16 dicembre. Puigdemont è

Il Segreto trame Spagna : Francisca e l'Ulloa ancora distanti a causa della marchesa Isabel : Nuovo appuntamento incentrato sulla telenovela iberica Il Segreto, che continua a stupire il pubblico. Negli episodi che saranno trasmessi sull’emittente televisiva Antena 3 questa settimana, una storica coppia dello sceneggiato continuerà a prendere delle strade diverse a causa di un nuovo personaggio femminile. Si tratta della marchesa Isabel de Los Visos (Silvia Marsò), per essere la responsabile dell’allontanamento tra Francisca Montenegro ...

"Se non sai fare il pan di Spagna è meglio lasciare stare". Claudio De Blasis - che dal Laurentino ha stregato la Francia : Claudio De Blasis si concede un momento di pausa nel giorno in cui Il tuo fornaio compie 30 anni di attività. Lo incontriamo negli uffici amministrativi del locale dove è cresciuto da bambino, si è formato da adolescente, è diventato un giovane pasticcere fino alla consacrazione: il secondo posto al prestigioso concorso Pâtissiers dans le monde, in Francia. Oggi qui è una festa, con le persone ...

Rally Spagna 2019 : Thierry Neuville vola in testa con 21? su Sordo e 24? su Tanak - 4° Loeb - 8° Ogier : La seconda giornata competitiva del Rally di Spagna 2019 si è conclusa con un nuovo nome in testa alla classifica: Thierry Neuville. Il belga classe 1988 si è preso la leadership del Rally nella prima prova odierna (la SS7 Savallà 1) scavalcando Loeb di 3″ e da quel momento non l’ha più mollata allungando progressivamente grazie ad un’ottima costanza di rendimento e ad un passo molto rapido messo in mostra alla guida della sua ...

Spagna - la salma di Francisco Franco spostata dal cimitero della Valle dei Caduti. Ora i resti del Caudillo lontani da quelli delle sue vittime : “Finalmente inizia la democrazia”, “è un giorno di festa nazionale”. Ma anche: “Non era necessario” e “è uno show elettorale”. Ieri, 24 ottobre, i resti del dittatore spagnolo Francisco Franco sono stati riesumati dalla tomba del mausoleo della Valle dei Caduti e trasferiti in elicottero al cimitero del Pardo, dove sono sepolti i regnanti di Spagna, allontanando così la salma del Caudillo da quella del resto dei soldati franchisti e dei ...

Spagna - oggi Franco è stato riesumato. La seconda sepoltura di un’ideologia : Negli ultimi mesi, in Spagna, si è discusso molto dello spostamento dei resti di Franco. Finalmente, dopo anni di battaglie legali, indolenza e imbarazzi, si è deciso di riesumare il corpo del dittatore spagnolo e trasferirlo dall’imponente complesso monumentale di Valle de los Caidos alla cripta di famiglia del cementerio de Mingorrubio. Non che la nuova sistemazione sia particolarmente angusta: un mausoleo neanche troppo piccolo, che ricorda ...

Maltempo - parti dell’Europa in ginocchio : alluvioni - devastazione - morti e dispersi in Italia - Francia e Spagna [FOTO e VIDEO] : Parte dell’Europa fa i conti con il Maltempo. Oltre all’Italia, devastata al Nord-Ovest da nubifragi e alluvioni, in pochi giorni, su alcune zone della Spagna sudorientale e della Francia meridionale sono caduti quasi 3 mesi di pioggia a causa del forte sistema che ha sferzato il Mediterraneo occidentale. Molte località da Peniscola (Spagna) a Montpellier (Francia) hanno ricevuto 50-100mm di pioggia, con le località più colpite che hanno ...

Calciomercato Juve - proposta indecente dal Real Madrid - in arrivo dalla Spagna un campionissimo : Un’offerta indecente quella presentata da Florentino Perez padron del Real Madrid a Fabio Paratici, uno dei massimi dirigenti Juventini. Florentino Perez sarebbe disposto a privarsi di un grandissimo giocatore e offrire anche una barca di soldi pur di arrivare al bosniaco Pjanic. Il centrocampista Juventino piace tantissimo a tutto lo staff madrileno. Un regista come Pjanic servirebbe tantissimo allo scacchiere del Real Madrid. Così ...

Leonor di Spagna - così parla una futura regina (e conquista) : Il primo discorso di Leonor di Spagna al Premio Princesa de AsturiasIl primo discorso di Leonor di Spagna al Premio Princesa de AsturiasIl primo discorso di Leonor di Spagna al Premio Princesa de AsturiasIl primo discorso di Leonor di Spagna al Premio Princesa de AsturiasIl primo discorso di Leonor di Spagna al Premio Princesa de AsturiasIl primo discorso di Leonor di Spagna al Premio Princesa de AsturiasIl primo discorso di Leonor di Spagna al ...

La richiesta di estradizione della Spagna per Carles Puigdemont inizierà a essere valutata dal Belgio il 29 ottobre : L’ex presidente catalano Carles Puigdemont si è presentato ieri alla sede della Procura generale belga a Bruxelles, dopo che il Tribunale Supremo spagnolo aveva riattivato l’ordine di arresto e la richiesta di estradizione nei suoi confronti per i fatti che

La richiesta di estradizione della Spagna per Carles Puigdemont sarà valutata dal Belgio il 29 ottobre : L’ex presidente catalano Carles Puigdemont si è presentato ieri alla sede della Procura generale belga a Bruxelles, dopo che il Tribunale Supremo spagnolo aveva riattivato l’ordine di arresto e la richiesta di estradizione nei suoi confronti per i fatti che

Spagna - rubavano nelle ville dei calciatori : arrestate 4 persone : Novità nelle ultime ore aggiornamenti che riguardano il mondo spagnolo, nel dettaglio la Guardia Civile ha arrestato quattro persone sospettate di far parte di una banda specializzata nei furti nelle ville di calciatori di Atletico Madrid e Real Madrid, nel dettaglio sono state colpite le abitazioni dell’ex Juventus Alvaro Morata e dell’allenatore Zinedine Zidane. La notizia è stata comunicata direttamente da ...

Spagna - furti nelle case di Morata e Zidane : arrestata la banda che rapinava le ville dei calciatori più famosi : La Guardia Civile spagnola ha reso noto l’arresto di 4 presunti membri della banda che ha rapinato le ville di Alvaro Morata, Thomas Partey e Zinedine Zidane Nei mesi scorsi i calciatori di Madrid sono stati messi nel mirino da parte di una banda di ladri. Tali malviventi studiavano i loro colpi da decine di migliaia di euro nelle ville dei calciatori più famosi come Alvaro Morata dell’Atletico Madrid e il compagno Thomas ...