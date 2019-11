Impiegata morta in municipio a Zandobbio | ferite da taglio sul corpo

Impiegata morta in municipio nel Bergamasco - il mistero si infittisce : Si infittisce il mistero sulla dipendente comunale trovata morta in municipio, dove lavorava da oltre vent'anni. I carabinieri hanno riscontrato come sul corpo della donna che lavorava a Zandobbio (Bergamo) da 20 anni ci fossero ferite da taglio. Bruna Calegari aveva 59 anni e lavorava nell'ufficio tecnico. L'allarme era scattato ieri alle 13 dopo che alcuni colleghi hanno sentito un tonfo. Sulla scaletta tracce di sangue e il fianco alla donna ...

