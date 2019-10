Pd-M5s | Roberto Fico | “Dialogo al governo deve andare avanti Le situazioni regionali

Colf in nero - Roberto Fico non pagò tasse/ Video - Le Iene vincono causa contro M5s : Colf in nero, il giudice dà torto a Roberto Fico: Video, Le Iene tornano dal Presidente della Camera dopo la sentenza del gup

Roberto Fico : “Dopo 10 anni il M5s deve cambiare - serve una maggiore collegialità” : In un'intervista sul 'Corriere della sera' il presidente della Camera Roberto Fico traccia un bilancio sui dieci anni di vita del M5s: "Ora deve cambiare ulteriormente, la maggiore collegialità è importante". Parla poi dell'accordo con il Pd per le regionali in Umbria, ma chiarisce che "ogni territorio è diverso, ha una classe dirigente differente e problemi differenti" , escludendo un'alleanza analoga in Campania.Continua a leggere

Sì : la Gronda si fa. Parola di Roberto Traversi (M5s) : Roma. “Noi non è che rinunciamo a fare la nostra battaglia, sulla Gronda”. E però? Ed ecco che sulla fronte di Roberto Traversi si disegna un solco di rassegnazione. “E però, i numeri in Parlamento sono quelli che sono, noi non abbiamo una maggioranza”, dice il neo sottosegretario ai Trasporti grill

Roberto Maroni sulla tenuta di Pd-M5s : "L'esecutivo potrebbe durare se riuscirà a fare queste due cose" : "L'esecutivo giallo-rosso potrebbe durare se riesce a fare due cose". Roberto Maroni non ha dubbi sulla tenuta dell'esecutivo Pd-Cinque Stelle. "Mettere a frutto i crediti che ha maturato nei confronti dell'Europa in tema di flessibilità sui conti e in tema di immigrazione, facendo adottare il mecca

"La strada intrapresa è ragionevole" - ha detto Roberto Fico sull'alleanza M5s-Pd : Il Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico ritiene che la democrazia diretta è complementare, ma non sostitutiva della democrazia rappresentativa e che nel Movimento è giunta l'ora di fare una discussione il cui perno “deve essere la collegialità”. In un'intervista al Fatto Quotidiano, il Presidente di Montecitorio afferma che “oggi il M5s è molto complesso, con una vasta partecipazione. Servono nuove forme per aumentare la ...

Roberto Maroni : "Pd e M5s tenuti insieme dagli errori di Salvini. Il governo? Durerà - ci sono 400 nomine da fare" : Cosa tiene insieme Pd e M5s al governo? Roberto Maroni non ha dubbi: “Gli errori di Salvini”, risponde in un’intervista al Mattino. Di ritorno da Cernobbio, l’ex ministro dell’Interno è convinto che l’esecutivo che riceverà la fiducia oggi alla Camera non avrà vita breve. Ci sarà “attrazione fatale”, sulle 400 nomine da fare entro l’anno prossimo. Quanto a ...

Roberto Speranza è per un'alleanza con M5s anche alle prossime Regionali : "Questa non è un'alleanza di un giorno o di una stagione eccezionale, ma il tentativo strategico di costruire un nuovo orizzonte per il Paese. Gli italiani lo capiranno". Lo dice Roberto Speranza, neo ministro della Salute, intervistato dal Corriere della Sera. Un governo con i nemici storici non è un ribaltone, ma "una vittoria politica che rafforza la democrazia italiana. Io ci ho creduto dal 2013, quando Bersani da segretario del Pd ...

Roberto Fico - l'indiscrezione di Pizzarotti sull'inciucio Pd-M5s : "Ha vinto lui - ci lavorava da tempo" : "Nel Movimento 5 Stelle ha vinto Roberto Fico", rivela l'ex grillino e sindaco di Parma Federico Pizzarotti, in collegamento a Coffee Break su La7. "Da tempo in silenzio il presidente della Camera lavorava per l'accordo con il Partito democratico. Ricordo il dialogo avviato con Bersani, Renzi, Delri