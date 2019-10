Oggi alle ore 12 saranno in vendita i biglietti per Napoli-Genoa Questi i prezzi…

Mattino : Oggi De Laurentiis chiamerà Nicchi e Rizzoli - non vuole arbitri alle dipendenze della Federazione : Lo sfogo, giustificato, del presidente De Laurentiis ieri sera ai microfoni di Sky nel post partita di Napoli-Atalanta sulla decisione di Giacomelli di non consultare il Var sull’episodio del fallo di Kjaer su Llorente, non è l’epilogo. Il presidente non si fermerà qui, come sottolinea l’edizione odierna del Mattino De Laurentiis chiamerà ancora Nicchi e Rizzoli, farà sentire la sua voce. La sua posizione è chiara: non vuole ...

Meteo - allerta maltempo per piOggia e temporali : l’elenco delle regioni a rischio : La Protezione civile ha diramato per domani, giovedì 31 ottobre, l'allerta gialla per pericolo di frane e allagamenti dovuto al maltempo che nelle prossime ore colpirà soprattutto l'Italia Centrale: nell'elenco delle regioni a rischio ci sono Umbria, Lazio, Abruzzo e su parte della Toscana. E la situazione è destinata a peggiorare anche nel corso del ponte di Ognissanti.Continua a leggere

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 30 ottobre 2019 : Maria De Filippi Mette Enzo Alle Strette! : Durante la Puntata di Oggi a Uomini e Donne Over, Enzo Capo dimostra di essere molto geloso di Pamela Barretta. La De Filippi però lo costringe a prendere una decisione! Ecco nel dettaglio quello che succede Oggi al trono Over di Uomini e Donne. L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 30 ottobre 2019: Maria De Filippi Mette Enzo Alle Strette! proviene da Gossip News.

Allerta Meteo Liguria : aumenta l’instabilità - in arrivo piOggia e calo delle temperature : Dopo qualche giorno di tregua la Liguria torna ad essere esposta ad un aumento dell’instabilità Meteo, con il ritorno della pioggia e un possibile cambio nello scenario anche sul fronte delle temperature, come buona parte del nord Italia. Sulla regione, come spiega Arpal, il centro Meteo ideologico della Regione Liguria – un flusso di correnti umide in arrivo dai quadranti meridionali fino a mercoledì porterà possibili piovaschi, con ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : gli azzurri si allenano per le prossime tappe. GOggia e Brignone allo Stelvio - slalomisti a Soelden : Nel weekend è ufficialmente incominciata la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino, a Soelden si sono disputati i due giganti d’apertura e il ghiacciaio austriaco ha emesso i primi verdetti con le vittorie della neozelandese Alice Robinson e del francese Alexis Pinturault. L‘Italia torna a casa senza un podio, Federica Brignone è quella che ci è andata più vicina con un sesto posto e ora è già tempo di pensare ai prossimi ...

Elezioni in Umbria di Oggi 27 ottobre : le urne chiudono alle ore 23 : 00 : Il giorno tanto atteso (o temuto?) dai politici nazionali è arrivato: oggi, domenica 27 ottobre, si vota infatti in Umbria per eleggere il Presidente della Regione e i venti consiglieri che andranno a formare l'Assemblea regionale. Le urne sono aperte in tutta la regione dalle ore 07:00 di stamani e lo resteranno fino alle ore 23:00. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi e andrà avanti, presumibilmente, per tutta la ...

Galles-Sudafrica Oggi - Mondiali rugby 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi, domenica 27 ottobre, alle ore 10.00 italiane, si disputerà la seconda ed ultima semifinale della Coppa del Mondo di rugby: per la parte bassa del tabellone scenderanno in campo Galles e Sudafrica, che si sfideranno per raggiungere l’Inghilterra in finale, mentre la perdente affronterà gli All Blacks nel match per il terzo posto. World rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: ...

SCIOPERO Oggi 25 OTTOBRE : TRENI E MEZZI ATM/ Milano Trenord : dalle 18 metro a rischio : SCIOPERO OGGI 25 OTTOBRE: MEZZI, bus-metro Atm e Atac,, TRENI Trenord, aerei e Autostrade. Disagi contenuti a Milano, ma ora metro è a rischio.

Allerta Meteo Sardegna : piOggia e temporali fino a domani - rischio di forte vento : pioggia e temporali in arrivo sulla Sardegna. Dalle 18 di oggi e sino alle 18 di domani sono previste sulla Sardegna Orientale precipitazioni diffuse, con fenomeni più probabili sul settore Centro-Settentrionale. L’avviso di condizioni Meteorologiche avverse è stato diffuso dalla Protezione Civile regionale. Durante i rovesci o i temporali saranno possibili forti raffiche di vento. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: pioggia e temporali ...

Uragano Mediterraneo tra Egitto e Israele - 200mm di piOggia e venti a 110km/h : “evento rarissimo” [GALLERY] : Mentre l’Italia è colpita da una violenta ondata di maltempo che si sta concentrando all’estremo Sud e soprattutto in Sicilia, sviluppi meteorologici ulteriormente interessanti stanno avvenendo nell’estremo est del Mediterraneo, che nelle scorse ore ha fornito il potenziale per un Medicane (dall’inglese Mediterranean Hurricane, ossia Uragano Mediterraneo). Forti piogge e alte onde stanno già colpendo l’Egitto settentrionale, inclusi ...

Allerta Meteo : Oggi scuole chiuse a Catania e in altri Comuni della Sicilia orientale : Allerta Meteo rossa oggi nella Sicilia orientale e gialla in quella occidentale. I sindaci di cinque province hanno ordinato la chiusura delle scuole, partire da Catania, ma anche Siracusa, Noto, Modica e Acicastello, Viagrande, Bronte, Acicatena, Palazzolo Acreide, Gela, Milazzo, nelle Eolie, a Canicattì, Palma di Montechiaro e Naro. Scuola e chiuse anche a Enna, Leonforte e Troina. A Catania sospese tutte le attività didattiche. L'articolo ...

Allerta Meteo Lazio : temporali da Oggi pomeriggio - forte maltempo a Roma : “Il Centro Funzionale Regionale ha adottato oggi un avviso di criticità con indicazione che dal pomeriggio di oggi, giovedì 24 ottobre, e per le successive 12 ore si prevede nelle seguenti zone di Allerta del Lazio criticità idrogeologica per temporali codice arancione su bacini costieri Nord, Roma e bacini costieri sud; codice giallo su medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e bacino del Liri”. Lo comunica in una nota la ...

Allerta meteo dai giallo ad arancione per temporali da Oggi pomeriggio su Roma e bacini costieri : Roma – “Il Centro Funzionale Regionale ha adottato oggi un avviso di criticità con indicazione che dal pomeriggio di oggi, giovedì 24 ottobre, e per le successive 12 ore si prevede nelle seguenti zone di Allerta del Lazio criticità idrogeologica per temporali codice arancione su bacini costieri Nord, Roma e bacini costieri sud; codice giallo su medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e bacino del Liri. E’ altresì in corso di validità ...

Sofia GOggia : "Dagli uomini si impara - quando ti alleni con loro migliori sempre" : “Dagli uomini si impara, quando ti alleni con loro migliori sempre”. A parlare è Sofia Goggia, 26 anni, la sciatrice azzurra oro in discesa ai Giochi del 2018 e vincitrice di due medaglie mondiali. Sofia ha rilasciato un’intervista a La Stampa alla vigilia della partenza della coppa del mondo di sci alpino, in programma da sabato 26 ottobre. Ha parlato delle sue sensazioni prima di cominciare la stagione invernale e di ...