Naufragio del Norman Atlantic | 32 persone rinviate a giudizio per l’incendio a bordo del

Il racconto dello psicologo : “I migranti dopo un Naufragio si chiedono ‘perché ci siamo salvati’?” : Lo psicologo palermitano Dario Terenzi, 43 anni, ha raccontato a Fanpage.it la sua esperienza come operatore di MSF: "Una domanda su tutte angoscia i migranti: 'Come mai mi sono salvato io e non il mio compagno di viaggio?'. Lo psicologo ha seguito i 13 sopravvissuti al naufragio del 7 ottobre a Lampedusa.Continua a leggere

Lampedusa - recuperati i corpi della madre e del neonato morti abbracciati nel Naufragio : I nuclei sommozzatori della Guardia Costiera di Messina, Cagliari e Napoli, coadiuvati dal personale di stanza a Lampedusa, hanno portato a termine il recupero di 7 vittime del naufragio avvenuto nella notte fra il 6 e il 7 ottobre a circa sei miglia di distanza dalle coste dell'isola siciliana.Continua a leggere

Naufragio Lampedusa - ecco le foto della vergogna in fondo al Mediterraneo : Oggi la preparazione del campo e delle attrezzature, domani ( condizioni meteo permettendo) i sommozzatori della Guardia costiera cercheranno di portare a galla i corpi dei 12 migranti, a cominciare dal piccolo di pochi mesi con la sua mamma.

Naufragio Lampedusa - ritrovati dodici corpi all'interno del barchino : Erano adagiati ad una profondità di sessanta metri da quasi dieci giorni, da quando cioè il barchino su cui viaggiavano lo scorso 7 ottobre si è rovesciato a poche miglia da Lampedusa. Sono stati ritrovati dopo estenuanti due settimane di ricerche quasi tutti i dispersi del Naufragio, l’ennesimo, che ha colpito l’isola delle Pelagie. In totale, grazie all’ausilio di un robot, sono stati individuati dodici corpi.\\Si trovavano tutti all’interno ...

Naufragio al largo della Turchia - morti due bimbi : Roma, 14 ott. – (AdnKronos) – Un neonato di due mesi e un altro bambino sono morti in un Naufragio di un barcone con a bordo 35 migranti avvenuto al largo della Turchia. Lo ha riferito il sito del quotidiano ‘Sabah’, secondo il quale il Naufragio è avvenuto nelle acque antistanti il distretto di Ayvalik, nella provincia di Balikesir. Nel corso dell’operazione di soccorso la guardia costiera turca ha tratto in salvo ...

Naufragio Lampedusa - riconosciute solo 4 delle tredici donne : La più piccola ha 12 anni. Riprese le ricerche ma il maltempo le rende proibitive: mancano all'appello quattro bambini

Naufragio a Lampedusa - la strage delle donne. E 8 bimbi sono dispersi : Lodovica Bulian La barca con 50 persone si rovescia all'arrivo della Guardia costiera: recuperate 13 salme sono le 2 quando da una motovedetta della Guardia di finanza scendono sul molo quattro migranti, due donne e due uomini appena soccorsi a 6 miglia da Lampedusa. Sembra uno sbarco qualunque, uno come i tanti di questi mesi, di questi giorni, a Lampedusa. Ma questa è una notte diversa. Il maestrale soffia forte, il mare si è ...

Migranti - Naufragio nel cuore della notte al largo di Lampedusa : morti e dispersi : Una piccola imbarcazione con a bordo una cinquantina di persone si è rovesciata in mare: ennesima tragedia nel Mediterraneo...

Lampedusa - corteo di barche ricorda il Naufragio del 3 ottobre del 2013 e i 366 migranti morti : Un corteo formato da diverse barche di pescatori ha raggiunto il tratto di mare davanti alle coste di Lampedusa dove il 3 ottobre del 2013 naufragò un barcone con oltre 500 migranti, causando 366 morti. A bordo delle imbarcazioni oltre a cittadini, rappresentanti di associazioni, forze dell’ordine, istituzioni, e ai circa 500 studenti provenienti da scuole ed istituti italiani ed europei, anche alcuni dei 155 superstiti molti dei quali hanno ...

A Lampedusa si commemora il Naufragio del 3 ottobre 2013 : Mauro Indelicato Questa notte sull'isola le commemorazioni per il naufragio del 3 ottobre 2013, in cui morirono 386 persone. Nelle stesse ore in cui si commemorava però, a Lampedusa sono arrivati altri 69 migranti Piove a dirotto questa notte a Lampedusa, poco dopo la mezzanotte sia sull’isola che su buona parte del canale di Sicilia arrivano i primi veri temporali d’autunno che sembrano voler dare l’estremo commiato ...

Naufragio del 3 ottobre - la storia di Saddam : “Mio fratello era nel barcone - cerco ancora il suo corpo”. Intanto ha realizzato il suo sogno : “Abdul aveva 23 anni quando è partito”. Abdul, però, non è mai arrivato e nessuno sa dove sia. Suo fratello, Saddam, ripete il nome in continuazione. Abdul potrebbe essere in Sicilia, in uno dei tanti cimiteri in cui vengono sepolti i resti di chi muore in mare. Saddam lo cerca da sei anni, da quando il peschereccio su cui si era imbarcato da Misurata si è capovolto a mezzo miglio dalla spiaggia dei Conigli. Abdul era tra i 368 ...

Una serata a Sampieri per ricordare le vittime del Naufragio : Lunedì 30 settembre a Sampieri saranno ricordate le 13 vittime del naufragio avvenuto sulla costa il 30 Settembre 2013. Appuntamento alle 18

Migranti - al largo della Libia si capovolge un barcone con 50 persone a bordo | In un altro Naufragio morti sette marocchini : Tragedia nelle acque del Marocco. sette Migranti marocchini, sei uomini e una donna, sono stati trovati morti al largo di Ain Harouda, a nord-est di Casablanca. Soccorsi in viaggio per raggiungere un altro barcone con 50 Migranti a bordo che stava navigando al largo delle coste della Libia

Migranti - nuovo Naufragio : barcone con 50 persone si è rovesciato al largo della Libia : Un barcone con a bordo 50 Migranti si è rovesciato al largo della costa libica. A renderlo noto in un tweet l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). "I soccorritori sono in arrivo e l'Unhcr è pronto a fornire con i partner l'assistenza medica e umanitaria", si legge nel tweet.Continua a leggere