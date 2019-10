Morbillo | così cancella la memoria del sistema immunitario Lo studio su bimbi non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Vulnerabili come neonati incapaci di reagire a nuove infezioni.il virus delladel, spazzando via fino al 73% degli anticorpi che difendono l’organismo da altre malattie come influenza, herpes e polmoniti. Questa ‘amnesia immunitaria’, sospettata da tempo, viene documentata per la prima volta in un gruppo di 77 bambini non vaccinati, al centro di due studi internazionali pubblicati sulle riviste Science e Science Immunology. Il primo è stato condotto dall’Howard Hughes Medical Institute di Boston in collaborazione con l’Harvard Medical School e l’Erasmus University Medical Center di Rotterdam. I ricercatori hanno usato il test VirScan per misurare nel sangue dei bambini i livelli di migliaia di anticorpi diretti contro virus e batteri. L’esame, fatto prima dele due mesi dopo l’infezione, ha rivelato che la ...

