L' ad di Whirlpool | Per ora la produzione riparte | ma lasceremo Napoli entro

Whirlpool/ La nuova scadenza per salvare i lavoratori di Napoli : Ieri è arrivata la notizia che ridà un po' di speranza ai lavoratori della WHIRLPOOL di Napoli. C'è tempo fino a marzo per trovare una soluzione

Whirlpool - l'ad La Morgia : «Per ora non si chiude - ma noi lasceremo Napoli» : «Non me la sento di dire che abbiamo fatto delle scelte sbagliate: ma certo tutte le parti coinvolte in questa vertenza potevano dimostrare una capacità e un'apertura al dialogo...

«Whirlpool Napoli non chiude» - boccata d'ossigeno per gli operai in fabbrica : «Ma non molliamo ancora - lottiamo con più forza » : Un po' d'aria, una boccata d'ossigeno, ma non una vittoria. Gli operai di Whirlpool Napoli accolgono con molta cautela la decisione della multinazionale americana di ritirare la cessione...

La ripresa della trattativa su Whirlpool e quella per la fusione Fca-Peugeot : Manovra chiusa, dice Giuseppe Conte, dopo un vertice in cui si è tentato di sfoggiare spirito unitario e fattivo nella squadra di governo. Cambiano un po' di cose, quelle che evidentemente erano rimaste in sospeso salvo intese e salvo Umbria. Buon risultato del coriaceo Stefano Patuanelli, il min

Whirlpool - stop a procedura di cessione per stabilimento di Napoli : Svolta nella vicenda legata allo stabilimento Whirlpool di Napoli, che avrebbe dovuto cessare la produzione a partire dal prossimo 1 novembre

Whirlpool ritirerà la procedura di cessione per lo stabilimento di Napoli : Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha annunciato tramite un video pubblicato su Facebook che l’azienda Whirlpool ritirerà la procedura di cessione per lo stabilimento di Napoli. Whirlpool, multinazionale specializzata nella produzione di elettrodomestici, ha confermato che la produzione di

Whirlpool - Patuanelli : l’azienda ha ritirato la procedura per la cessione : Lo ha annunciato il ministro per lo Sviluppo economico su Facebook:«È un primo passo che ci consente di sederci a un tavolo per risolvere definitivamente i problemi di quello stabilimento»

Whirlpool - blitz operai all'aeroporto di Capodichino : è il caos a Napoli : Circa 300 lavoratori della Whirlpool di Napoli sono entrati nell'aeroporto di Capodichino per protestare l'annunciato stop alle attività produttive dall'1 novembre. I lavoratori...

