Galliani nostalgico | “Commisso era vicino al Milan | peccato Col VAR avremmo vinto lo

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019) “Sono dispiaciutissimo: Commisso è arrivato a un passo dall’acquisto del, poi non si capisce perché Yonghong Li non gli ha ceduto il club, dove sarebbe rimasto azionista: dopo pochi giorni ha perso tutto ed è subentrato Elliott. E’ una cosa che non ho mai capito”. Lo ha detto Adriano, ex ad dele adesso al Monza, a margine della presentazione del libro ‘La coppa degli immortali’, a Firenze. “Credo che la Fiorentina abbia fatto un grande affare ad avere Commisso come nuovo proprietario, ma io spezzerei anche una lancia a favore della famiglia Della Valle“, ha aggiunto, che ha definito “molto ingenerose le critiche degli ultimi tempi nei confronti della famiglia Della Valle che, secondo me, ha il merito storico di aver salvato la Fiorentina”. Il dirigente del Monza ha precisato di non voler ...