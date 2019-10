E’ una Serie A apertissima | 7 squadre in 8 punti | una classifica cortissima per la corsa

Scandalo a luci rosse - foto e video hot diffusi sul web : coinvolto un noto calciatore di una big di Serie A : Nelle ultime settimane sono state diffuse in rete foto e video di atti intimi messi in atto da un giocatore di una big di Serie A con la sua ragazza, pallavolista della massima Serie italiana Uno Scandalo hot colpisce la Serie A, protagonista un noto calciatore di una big italiana, che ha ripreso con il proprio cellulare se stesso e la propria fidanzata in atti estremamente intimi. Decine di foto e video sono stati diffusi sul web, ma al ...

La serie Netflix di The Witcher ha una data di uscita? : Quella di The Witcher è una serie Netflix molto attesa dai fan. Gli appassionati del videogioco e della saga letteraria non vedono infatti l'ora di vedere la trasposizione televisiva dei loro personaggi preferiti e una data di lancio dello show potrebbe essere stata suggerita in un interessante poster pubblicitario.Al MCM Comic Con di Londra è stato individuato il poster riportato di seguito, che si riferisce ad un concorso legato alla serie TV. ...

Dal creatore de La Casa de Las Flores una nuova serie spagnola di Netflix : trama e cast di Qualcuno Deve Morire : Si intitola Qualcuno Deve Morire (Alguien Tiene Que Morir nella versione originale) ed è la nuova serie spagnola di Netflix creata e prodotta da Manolo Caro, il creatore della fortunata serie messicana La Casa de Las Flores. La miniserie in tre episodi sarà girata in Spagna e debutterà in tutto il mondo nel catalogo di Netflix nel 2020. Qualcuno Deve Morire è un thriller a sfondo familiare con protagonista l'acclamata attrice spagnola, ...

L’Inferno di Dante diventa una Serie tv ma sul web è caos : ecco perché : L’inferno di Dante diventa una serie tv ma sul web è scoppiato il caos. ecco perché Questa è sicuramente una delle notizie più ‘calde’ del giorno: l’Inferno di Dante Alighieri diventerà una serie televisiva. A produrla sarà Freeform una rete televisiva statunitense. La notizia è stata accolta da molti con tanta gioia. Alcuni amanti della […] L'articolo L’Inferno di Dante diventa una serie tv ma sul web è caos: ...

Belen realizzo il mio sogno sarò in una Serie su Netflix : Belen Rodriguez ha affrontato diverse prove in tv e ora sta per prendere parte a una serie per Netflix. Un sogno che si realizza, una “promozione” che per la Rodriguez arriva dopo anni di preparazione: “Sto per realizzare un sogno – ha svelato Belen al settimanale argentino “LasRosas” – Ha a che fare con un progetto che stiamo concretizzando e completando: una serie per “Netflix”…”. Nelle numerose esperienze sul piccolo schermo quella che ...

I creatori della serie tv “Game of Thrones” hanno rinunciato a fare una nuova trilogia di “Star Wars” : David Benioff e D.B. Weiss, creatori della serie tv Game of Thrones, hanno abbandonato il progetto di realizzare una nuova trilogia di Star Wars, il cui primo episodio avrebbe dovuto uscire al cinema nel 2022. I due lo hanno annunciato in esclusiva al sito Deadline,

Superman & Lois - The CW sviluppa una Serie con Tyler Hoechlin e Elizabeth Tullock : Superman & Lois, The CW sviluppa una serie sui due personaggi dei fumetti DC interpretati da Tyler Hoechlin e Elizabeth Tullock. L’universo DC in onda su The CW è in continua espansione, e dopo l’ordine del pilot tutto al femminile con Katherine McNamara, Katie Cassidy e Juliana Harkavy, il canale sta sviluppando una serie dal titolo Superman & Lois. Un drama ambientato ai giorni nostri che avrà come protagonisti Tyler ...

Squalificati Serie A - stangata per Ribery : una giornata per due allenatori : Tre giornate di squalifica e un’ammenda di 20 mila euro. Questa la decisione del giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, nei confronti di Franck Ribery “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, avvicinandosi con atteggiamento minaccioso, assunto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti di un assistente che si concretizzava, oltre che in parole irrispettose, in una spinta con un braccio sul ...

Corsa salvezza in Serie A - si prospetta una bagarre da incubo senza squadre “materasso” : tanti club coinvolti : La cenerentola del campionato. O la cenerentola del girone. Quante volte, sportivamente parlando, sentiamo pronunciare questa frase? Ma esattamente cosa significa? Ci si riferisce a quella squadra considerata ‘materasso’. Che assorbe, subisce. Una squadra inferiore a tutte le altre, sotto tanti punti di vista. Nei risultati, nelle prestazioni. Quest’anno, a ben guardare la Serie A, non sembra che si possano avvistare ...

Casting per una fiction televisiva curata da Cineworld Roma e per una web serie : Casting attualmente aperti e curati da Cineworld Roma, finalizzati alla ricerca di figure attoriali (per piccoli ruoli e come figuranti speciali), per la realizzazione di una fiction importante per la televisione. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di figure varie, sia di adulti che di minorenni, per la realizzazione di una serie interessante destinata al web e correlata alle attività della Nuova Accademia di Belle Arti di ...

5 serie horror in binge watching per una serata di Halloween perfetta : I giorni intorno ad Halloween corrispondono sempre più spesso alle date di lancio di film e serie di genere horror: Le terrificanti avventure di Sabrina l’anno scorso ha visto la luce (ehm, il buio) su Netflix propri in occasione dei giorni che celebrano i mostri, What We Do in the Shadows, dark comedy su una famiglia di vampiri, debutta su Fox il prossimo 31 ottobre. È anche il periodo giusto per entrare nello stato mentale ideale per ...

Primo trailer della serie tv Dracula - dai creatori di Sherlock una spaventosa rivisitazione del romanzo di Bram Stoker (video) : Halloween è arrivato con un po' di anticipo per gli amanti dell'horror. La BBC ha rilasciato il Primo trailer della serie tv Dracula, l'ultima creatura realizzata dagli ideatori di Sherlock. Mark Gatiss e Steven Moffat portano sullo schermo una nuova rivisitazione del romanzo di Bram Stoker, che promette di far davvero paura. Nel video, della durata di meno di un minuto, siamo subito catapultati nell'atmosfera gotica che contraddistingue il cult ...