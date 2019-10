Un gran bel Napoli | poi diventa protagonista l’arbitro Giacomelli

Dal Belgio alla Spagna - anche le regine si commuovono (per le figlie che diventano grandi) : Elisabeth futura regina e i suoi genitoriElisabeth futura regina e i suoi genitoriElisabeth futura regina e i suoi genitoriElisabeth futura regina e i suoi genitoriElisabeth futura regina e i suoi genitoriElisabeth futura regina e i suoi genitoriElisabeth futura regina e i suoi genitoriElisabeth futura regina e i suoi genitoriSono regine e principesse, ma prima di tutto sono madri e figlie con le prime che si commuovono quando le seconde ...

Dal primo gran Premio in Malesia alle dieci vittorie più belle - Valentino Rossi si racconta : “mi sarei ritirato se…” : Il pilota della Yamaha ha fatto un excursus della sua carriera, indicando le dieci vittorie più belle conquistate alla vigilia del 400° Gran Premio Una carriera iniziata esattamente il 31 marzo del 1996, giorno in cui Valentino Rossi fece il suo debutto nel Motomondiale a Shah Alam, in Malesia. Sono passati 23 anni e ben 399 Gran Premi, con il 400° pronto ad essere vissuto a Phillip Island. AFP/LaPresse Il Dottore non se li ricorda tutti ...

grande Fratello - Mila Suarez : "Mi sono rifatta per Alex Belli - ora sto male e devo operarmi ancora" : Nel corso dll’ultima edizione del Grande Fratello, la modella marocchina Mila Suarez aveva raccontato senza vergogna, di essersi rifatta il seno e il naso per piacere di più al suo fidanzato, l'attore Alex Belli. Come noto i due si sono ormai lasciati, Alex ha infatti partecipato all'ultima edizione

Brexit - trovato accordo tra gran Bretagna e Ue. Johnson : “Abolito il backstop”. Ma gli unionisti di Belfast smentiscono loro sostegno : Lo ha annunciato il primo ministro britannico, Boris Johnson, poi anche il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker: “Si è arrivati a un accordo sulla Brexit” tra Regno Unito e Unione europea. “Abbiamo un Grande nuovo accordo”, ha annunciato su Twitter il premier, sottolineando che questo permette di “riprendere il controllo” della sovranità del Paese. “Dove c’è la volontà, ...

Belotti - la doppietta e quell’abbraccio con Immobile : “Ciro è un grande amico. Italia diversa dopo la delusione Mondiale” : doppietta al Liechtenstein ed abbraccio con Ciro Immobile, Andrea Belotti in grande fiducia: il ‘Gallo’ parla del rapporto con il compagno e della Nazionale dopo la delusione Mondiale Una doppietta contro il Liechtenstein nella serata in cui l’Italia blinda il primo posto nel girone e ha la sicurezza di essere testa di serie ad Euro 2020: Andrea Belotti si prendere la copertina di Liechtenstein-Italia. Il ...

Migranti - nel campo profughi resiste la scuola "più bella del mondo" : Nel campo profughi di Samos, in Grecia, c'è un luogo dove si coltiva ancora la speranza: è la scuola "Mazi", che in greco...

DIRETTA BELLATOR MILANO - SAKARA/ Streaming video tv : Scatizzi è il grande assente : DIRETTA BELLATOR 2019 MILANO con Alessio SAKARA: info Streaming video e tv MMA e kickboxing oggi all'Allianz Cloud. Scatizzi è il grande assente.

Benedetta Rinaldi - grande gioia per la giornalista. Dopo la cacciata da UnoMattina - arriva la notizia più bella : È incinta! Aspetta il secondo figlio! gioia grande per la giornalista Benedetta Rinaldi che regalerà un fratellino – o una sorellina, ancora non si sa – al figlio. Benedetta Rinaldi è già mamma del piccolo Edoardo che ha 3 anni ma ora è pronta per diventare mamma un’altra volta. A lanciare la notizia è il settimanale Oggi. Per Benedetta Rinaldi è un momento davvero favorevole: di recente la giornalista, nell’ambito della quinta edizione del ...

Sinodo - Nobel per la Pace : “Il negazionismo climatico è minaccia più grande” : “Il negazionismo climatico è la minaccia più grande”. Cosi’ Carlos Alfonso Nobre, Premio Nobel per la Pace 2017 durante un briefing sul Sinodo dell’Amazzonia. “La voce della scienza è solida”, ha aggiunto sottolineando che il negazionismo “non viene dalla maggioranza delle persone. E’ una parte piccola della popolazione, arriva da interessi economici. E’ lo stesso modello economico che porta ...

Russia : istituita la riserva naturale Dvinsko-Pinezhsky - protetta foresta grande quanto il Belgio [GALLERY] : Dopo oltre vent’anni di campagne portate avanti da Greenpeace e altre associazioni ambientaliste, il governo della regione di Arcangelo, nel nordovest della Russia, ha istituito la riserva naturale Dvinsko–Pinezhsky. Il parco, uno dei più grandi del Paese, protegge una foresta boreale incontaminata di 300 mila ettari, un’area equivalente a quella del Belgio. “Dopo decenni di campagne, quest’area della grande foresta del Nord sarà ...

Nobel per la Fisica - Infn : “Peebles grande artefice della costruzione teorica che descrive l’universo” : “James Peebles è uno dei grandi artefici della costruzione teorica che descrive l’universo dalla sua origine alla sua evoluzione successiva, nota quale modello cosmologico del Big bang caldo. Cruciali, in particolare, sono stati i suoi apporti nella previsione e descrizione del ricordo visibile più antico del Big bang, la radiazione cosmica di fondo, trovata poi sperimentalmente dai premi Nobel Arno Penzias e Robert ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : il gran FINALE di ANNABELLE! : Per lunghi mesi è riuscita ad ingannare tutti, ma ora per lei è arrivato il tempo di pagare. Con la quindicesima stagione di Tempesta d’amore ormai giunta ai titoli di coda in Germania, Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) dovrà affrontare le conseguenze dei propri crimini. E, inutile dirlo, non lo farà senza lottare… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni ...

Torino-Napoli : gli azzurri si affidano a Mertens ed Insigne - i granata a Belotti : Oggi, domenica 6 ottobre, alle ore 18:00 si gioca la sfida Torino-Napoli. La squadra partenopea deve vincere per non perdere contatto con la vetta della classifica di Serie A, a maggior ragione nel giorno in cui si disputa anche lo scontro diretto Inter-Juve, che inevitabilmente farà perdere punti ad almeno una delle due. La partita di oggi per gli uomini di Carlo Ancelotti non sarà certo facile. Nel recente passato il Napoli ha sofferto tutte ...

Belen Rodriguez - gli auguri speciali per il suo Stefano : grande emozione : Belen Rodriguez, gli auguri speciali per il suo Stefano (che oggi compie 30 anni) Oggi per Stefano De Martino è un grande giorno: l’ex ballerino compie 30 anni. Il 2019 è per lui sicuramente un anno fortunato sia per la vita privata e sia per quella professionale. Se da una parte la sua carriera sta […] L'articolo Belen Rodriguez, gli auguri speciali per il suo Stefano: grande emozione proviene da Gossip e Tv.