Sì | è razzismo

"Chi giudica cos'è razzismo?". Salvini ha dubbi su commissione parlamentare contro hate speech : “Una commissione? E’ pericoloso che uno si permetta di decidere. Chi sono i giudici supremi? Chi giudica cosa è razzismo?”. Matteo Salvini, dallo studio di CartaBianca su Rai3, si pronuncia così sul tema della commissione parlamentare contro l’hate speech.“Sull’antisemitismo non si discute ma - aggiunge il leader della Lega - io mi becco del razzista perchè dico di controllare gli sbarchi. ...

razzismo contro l’Inghilterra - la Bulgaria giocherà un match a porte chiuse : La Bulgaria giocherà la prossima partita di qualificazione a Euro 2020 a porte chiuse. E’ la decisione che ha preso l’Uefa dopo che a Sofia, in occasione di Bulgaria-Inghilterra, i tifosi bulgari avevano coperto di insulti razzisti i giocatori inglesi di colore. La Bulgaria è stata anche multata di 85 mila euro e resterà sotto osservazione per due anni. In pratica la montagna delle polemiche ha partorito una punizione-topolino: la Bulgaria ...

Migranti : Sea Watch - 'salvataggio subito se europei - è razzismo istituzionale' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Se sull'imbarcazione in difficoltà ci fossero stati europei non avrebbero dovuto aspettare così a lungo. È razzismo istituzionale. Fortunatamente il nostro equipaggio è stato in grado di ritrovare il gommone questa mattina e coordinare un salvataggio con gli amici di

Tale e Quale - il programma di Carlo Conti accusato di razzismo per l’imitazione di Beyoncé fatta da Roberta Bonanno. Lei : “Mi sto sentendo male” : Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera di Rai1, è finito nel mirino dei telespettatori. Alcuni di loro, come la youtuber afroamericana (ma residente in Italia) Tia Taylor, sostengono che l’imitazione di personaggi di colore da parte di concorrenti dalla pelle bianca sia un caso di “blackface”. “Intanto in Italia sarebbe ‘rivoluzionario’, ‘innovatore’ e ‘nuovo’ dipingersi il volto di nero e ...

Lazio - Diaconale : «Tolleranza zero contro il razzismo - potremmo chiedere i danni» : “Accostare Hitler alla Lazio è un errore: è sbagliato generalizzare perchè si tratta di alcuni e non tutta la tifoseria. La stragrande maggioranza dei tifosi della Lazio detesta la maglietta con la faccia di Hitler”. Lo ha detto Arturo Diaconale, responsabile comunicazione della Lazio, intervistato da Radio Punto Nuovo dopo i fatti di Glasgow e […] L'articolo Lazio, Diaconale: «Tolleranza zero contro il razzismo, potremmo ...

Ginevra Pisani accusata di razzismo dopo l’episodio di molestia : lo sfogo : Ginevra Pisani è stata accusata di razzismo: la Professoressa de L’Eredità si sfoga dopo la denuncia sulle molestie Ginevra Pisani, Professoressa de L’Eredità, ha denunciato nelle scorse ore un episodio di molestia di cui è stata vittima. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha denunciato pubblicamente, servendosi di Instagram, di essere stata palpeggiata da un […] L'articolo Ginevra Pisani accusata di razzismo dopo ...

FIFA 20 – Anche il calcio virtuale condanna il razzismo : per l’Ultimate Team arriva la maglietta “No Room For Racism” : Da FIFA 20 un modo originale per dire no al razzismo: nella modalità Ultimate Team arriva una maglia speciale con la scritta “No Room For Racism” Anche il calcio virtuale è pronto a dire no al razzismo. A pochi giorni dai tristi fatti dai Bulgaria-Inghilterra, la Premier League ha lanciato la campagna di sensibilizzazione “No Room For Racism“, ripresa dal videogioco FIFA 20. All’interno della modalità Ultimate ...

razzismo - in Inghilterra arrestati due tifosi per il match sospeso di FA Cup : “Il Razzismo è una priorità” in Inghilterra. E viene trattato come un reato grave, anche a margine di una partita di calcio. Due uomini sono stati arrestati per insulti razzisti durante il match di FA Cup tra Haringey Borough e Yeovil (quarto turno di qualificazione). I padroni di casa avevano deciso di abbandonare il campo per colpa dei cori, seguiti anche dagli avversari, con la partita sospesa definitivamente al 64′. Vittima ...

Gravina : «Pronti radar sonori contro il razzismo» : “I pannelli acustici una sorta di Var contro il razzismo? No, meglio del Var. È un prodotto in dotazione all’antiterrorismo, che consente di distinguere perfettamente la singola voce. Faremo in modo che ci sia informazione sull’utilizzo di questo strumento per fa sì che i soggetti che hanno voglia di inquinare e contaminare la dignità del […] L'articolo Gravina: «Pronti radar sonori contro il razzismo» è stato realizzato ...

FIFA 20 - EA Sports lancia una divisa contro il razzismo : Electronic Arts ha deciso di lanciare un’iniziativa in favore della lotta a fenomeni razzisti nell’ambito del calcio. In collaborazione con la Premier League, la software house introdurrà all’interno di FIFA 20 un kit appositamente dedicato al tema. Presentato ufficialmente al pubblico, quest’ultimo è protagonista di una prima immagine di anteprima pubblicata da EA Sports tramite […] L'articolo FIFA 20, EA Sports ...

Gravina : “Contro il razzismo un radar sonoro usato dall’antiterrorismo” : Repubblica ospita una lunga intervista al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Quando fu eletto, un anno fa, la Nazionale veniva dall’esclusione al Mondiale e il sistema calcio era dilaniato da lotte intestine. Il bilancio di Gravina è positivo. «Abbiamo realizzato buona parte del mio programma. Abbiamo ricreato entusiasmo, adeguato lo statuto, riformato la giustizia sportiva, modificato la responsabilità oggettiva, rilanciato il ...

Koulibaly intervistato sul tema del razzismo : “Contro la Lazio fù difficile. I buu sono un attacco personale” : Kalidou Koulibaly a Sky – E’ sempre più un simbolo indiscusso nella lotta al razzismo. Il difensore azzurro ha rilasciato su questo tema delicato e purtroppo sempre attuale, un’intervista a Sky Sport. Koulibaly a Sky – A differenza di ciò che pensano i tifosi interisti, non è del parere che i buu servino a distrarre un calciatore. Secondo il senegalese sono un attacco alla persona solo per il colore della ...

Koulibaly sul razzismo : “Deve vergognarsi chi fa i buu. Li invito qui per capire che sono come loro” : Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato ancora di razzismo in un’intervista a Sky Sport Room “Quella contro il razzismo è una lotta da fare sempre, negli stadi e nelle scuole calcio prima, ma nello sport in generale. È qualcosa di molto importante, sappiamo che è difficile prendere posizione su queste cose, ma vanno combattute, non dobbiamo avere vergogna di combattere il razzismo. Deve vergognarsi chi fa i ...

Ancelotti sul razzismo : “un anno fa si parlava di goliardia adesso le cose si stanno prendendo sul serio” : Ancelotti tra le tante risposte date in conferenza stampa questo pomeriggio ha parlato anche del tema del razzismo, sottolineando come fortunatamente le cose stiano cambiando e soprattutto ci sia maggiore attenzione e maggiore fermezza sul tema. Un’augurio che il tecnico aveva fatto all’indomani della gara contro l’Inter “Sembra un nostro problema, ma in realtà non è del Napoli, ma del calcio italiano. Il Napoli ha vissuto ...