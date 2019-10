Sanità | Inail | in 9 mesi 780 denunce incidenti mortali

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Ledi infortunio presentate all’entro lo scorso mese di settembre sono state 468.698, 227 in più rispetto alle 468.471 dei primi 9del 2018 (+0,05%). I dati rilevati al 30 settembre di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un incremento solo dei casi avvenuti in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, passati da 70.180 a 72.199 (+2,9%), mentre quelli in occasione di lavoro registrano un calo dello 0,4% (da 398.291 a 396.499). Nei primi 9di quest’anno il numero degli infortuni denunciati è diminuito dello 0,3% nella gestione Industria e servizi (dai 373.247 casi del 2018 ai 372.286 del 2019), mentre è aumentato dello 0,2% in Agricoltura (da 24.579 a 24.633) e dell’1,6% nel Conto Stato (da 70.645 a 71.779). A livello territoriale, l’analisi evidenzia una diminuzione delle ...

