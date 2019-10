Pose 2 | i protagonisti della House of Evangelista divisi tra l’avvento dell’AIDS e i loro

Fonte : davidemaggio

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)2 - Netflix Vogue, il celebre successo di Madonna del 1990, farà da filo conduttore alla seconda stagione di, disponibile da oggi su Netflix. La serie americana, ideata da Ryan Murphy, Brad Falchuk, Steven Canals, è tornata infatti sulla piattaforma streaming con un ciclo di 10 episodi inediti dove, oltre al glamour delle ambientazioni e dei costumi, non mancheranno i momenti più drammatici, visto che isi troveranno a dover combattere con la pandemia dell’AIDS, il nuovo male capace di decimare la società.2: trama e anticipazioni Nel finalescorsa stagione, Elektra (Dominique Jackson) aveva trovato rifugio a casa di Blanca (MJ Rodriguez), dopo essere stata abbandonata dal suo benefattore, incominciando a lavorare come hostess in un ristorante. Damon (Ryan Jamaal Swain), invece, si era trovato ad un bivio: continuare gli studi nella scuola di ...