Incidente stradale nel Pescarese | muore bimbo a Rosciano

Incidente stradale sulla SS624 Palermo-Sciacca - una donna in codice rosso : Un grave Incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla Strada Statale 624 Palermo-Sciacca. Una donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso in seguito ad un violentissimo scontro frontale tra due automobili. Il sinistro si è verificato all’altezza del comune di San Cipirello (Pa). Ad impattare sono state una Citroen, guidata dalla donna di 48 anni, e una Mercedes, guidata da un uomo. Ad avere conseguenze più ...

Incidente stradale stamattina a Vittoria : Incidente stradale stamattina alle ore 9 sulla Sp 16 a Vittoria. Scontro tra due auto. Sul posto l'ambulanza del 118. 4 feritti

Il Segreto - spoiler : Adela muore ed Irene ferita dopo un Incidente stradale : Gli spoiler delle nuove puntate de Il Segreto in onda a breve in Italia annunciano una nuova uscita di scena. Ebbene sì, Adela Arellano e Irene Campuzano avranno un grave incidente stradale dopo che Francisca Montenegro aveva ordinato la manomissione dell'impianto frenante dell'automezzo. Se la moglie di Carmelo morirà, la madre di Carmelo rimarrà ferita in modo grave. Il Segreto: Francisca vuole vendicarsi di Severo Una nuova tragedia colpirà ...

Incidente stradale : muore il noto fotografo Pietro Gandolfo - travolto da un’auto mentre era in moto : Secondo le prime ricostruzioni, l'Incidente sarebbe avvenuto durante una fase di sorpasso, in cui l'autovettura ha travolto il fotografo, sbalzandolo dalla sua moto. Alla guida dell'automobile una donna di 30 anni che è poi stata denunciata per omicidio stradale e guida in stato di ebrezza: infatti, dopo essere stata sottoposta al controllo dell'etilometro, è risultato che aveva valori alcolemici nel sangue superiori alla norma.Continua a leggere

Foggia - Incidente stradale sulla provinciale 141 : morti marito e moglie : Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio, sabato 19 ottobre, sulla strada provinciale 141 che collega le cittadine Foggiane di Manfredonia e Zapponeta. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, due auto, una Range Rover e una Lancia Lybra, si sono improvvisamente scontrate violentemente. Nell'impatto la Range Rover è uscita fuori strada, mentre per le persone a bordo dell'altra vettura non c'è stato nulla da fare, ...

Palermo - Incidente stradale a Belmonte Mezzagno : morti due giovanissimi - tre feriti : Un gravissimo incidente stradale si è verificato nelle prime ore del mattino di oggi, domenica 20 ottobre, a Belmonte Mezzagno, nel palermitano, dove un'auto, precisamente una Bmw, è uscita improvvisamente di strada sulla strada provinciale 38. A quanto pare, il conducente della stessa avrebbe perso il controllo del veicolo. All'interno della vettura viaggiavano cinque giovani: per due di loro purtroppo non c'è stato nulla da fare, in quanto ...

Palermo - tragico Incidente stradale : due vittime e tre feriti - un giovane morto carbonizzato : Il dramma nella notte a Belmonte Mezzagno. Le vittime sono giovanissime: Giorgio Casella di 17 anni e Kevin Vincenzo La Ciura, di 16 anni. Viaggiavano a bordo di una Bmw che è uscita fuori strada.Continua a leggere

Tennis : Nick Kyrgios chiude la stagione. L’australiano protagonista di un Incidente stradale senza conseguenze : L’australiano Nick Kyrgios ha deciso di dire basta, almeno per il momento, per alcuni problemi fisici e quindi non lo vedremo più protagonista nei tornei di Vienna e di Parigi-Bercy. L’aussie, che aveva ricevuto una squalifica (con condizionale) di sedici settimane per alcuni comportamenti tenuti in campo (oltre a una multa di 25.000 dollari), è stato anche protagonista di un incidente stradale (senza conseguenze). La propria Dodge ...

Incidente stradale per Aguero : auto distrutta - le condizioni del giocatore [FOTO e DETTAGLI] : Una brutta disavventura per Sergio Aguero. L’attaccante del Manchester City è rimasto coinvolto in un Incidente stradale. Stando a quanto riporta “The Sun” Aguero, 31 anni, non è rimasto ferito dopo l’Incidente, tuttavia la sua Range Rover è andata distrutta. La ruota anteriore lato guida di Aguero è stata ripiegata su se stessa con la carrozzeria gravemente danneggiata dopo lo schianto. Non è la prima volta che ...

Coinvolta in un Incidente stradale - morta dopo un mese 59enne : Chieti - Una donna di 59 anni, Coinvolta un mese fa insieme al marito in un incidente stradale lungo la Trignina, è morta ieri nell'ospedale di Vasto. L'incidente era avvenuto nei pressi dello svincolo di Roccavivara (Campobasso) lungo la Statale 650 Fondovalle Trignina quando la Fiat Panda condotta dal consorte si era scontrata con un carro attrezzi. dopo un primo ricovero a Vasto, la donna era stata trasferita all'ospedale ...

Bimba impaurita dopo l’Incidente stradale - i pompieri la calmano facendosi dipingere le unghie : Il gesto di due pompieri statunitensi del dipartimento dei vigili del fuoco di North Davis, nello stato dell'Utah. La piccola era uscita illesa nello schianto ma era terrorizzata, i due sono intervenuti subito e, dopo averle parlato del suo smalto, le hanno chiesto se poteva dipingere anche le loro unghie.Continua a leggere

Incidente stradale : muore la 47enne Irene Frasca : Incidente mortale sulla Sp Chiaramonte – Maltempo. A perdere la vita una donna di 47 anni, Irene Frasca, residente a Giarratana.

