Fusione Fca-Psa | i due gruppi confermano | “Dialogo in corso per creare leader mondiale”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Il dialogo per unaè in. Le conferme arrivano sia da Fca che dai francesi di Psa: l’ex Fiat e il gruppo di cui fanno parte Peugeot, Opel e Citroën lavorano a un matrimonio che darebbe vita a un colosso del settore auto da 50 miliardi di dollari. Ad anticipare la notizia era stata martedì il Wall Street Journal, citando fonti vicine al dossier. Nella mattinata di mercoledì sono arrivate le conferme. “Sono indiscussioni intese aun gruppo tra imondiali della mobilità”, afferma Fca, in una nota, in merito alle notizie su “una possibile operazione strategica tra gruppo Psa e gruppo Fca”. L’azienda spiega di non avere “al momento altro da aggiungere“. Da Parigi non si nasconde nemmeno Psa che ribadisce di avere “discussioni in” con Fca per una “possibile” con lo scopo di ...

RaiNews : I titoli di Fca a Wall Street salgono del 7,48% - Agenzia_Ansa : #Fca: confronto con Psa per fusione, domani cda francesi. Nascerebbe gigante da 45 miliardi di euro. Titolo vola in… - Agenzia_Italia : = In corso colloqui tra #Fca e #Peugeot per possibile fusione = -