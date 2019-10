Elena Santarelli a Seconda Vita | il tumore del figlio e la sua vita | rivelazioni

Luisa Spagnoli : Elena Santarelli - esempio di donna forte e coraggiosa : Elena Santarelli e Nicoletta SpagnoliElena SantarelliNicola Barbarani, Nicoletta Spagnoli, Nicoletta SpagnoliElisabetta PelliniBenedetta MazzaAstrid VosNicoletta Spagnoli, Elena SantarelliLuisa Spagnoli, party per il re-opening di via Frattina a RomaElisabetta Pellini, Nicola BarbaraniNicola Barbarani e Nicoletta SpagnoliNicoletta Spagnoli, Francesca Valtorta Nicoletta Spagnoli, Benedetta MazzaiNicoletta Spagnoli, Cirino Pomicino e sua moglie ...

Seconda Vita - Elena Santarelli e Stefano Savi inaugurano le storie di rinascita raccontate da Gabriele Parpiglia : Seconda Vita storie di rinascita con Gabriele Parpiglia su Real Time e in streaming su DPlay Elenea Santarelli e Sefano Savi tra i protagonisti del 30 ottobre C’è sempre un prima e un dopo. Spesso questo dopo può essere particolarmente diverso rispetto al prima. Dal 30 ottobre, ogni mercoledì alle 21:10, Real Time sarà la casa dove raccontare se stessi: il giornalista Gabriele Parpiglia guida il racconto del programma “Seconda Vita”, ...

“Io e te”. Elena Santarelli - la foto con il figlio Giacomo è un colpo al cuore : “Gli haters mi hanno giudicato con facilità, hanno pensato che fosse tutta una passeggiata”. Elena Santarelli, la settimana scorsa a Domenica In, ha ripercorso ”l’inferno” vissuto durante la malattia del figlio Giacomo. La showgirl ha raccontato la sua esperienza nel libro ‘Una mamma lo sa’. Il ricavato andrà all’associazione Heal, che sostiene la ricerca nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica. “Ho accompagnato mio figlio in sala ...

Elena Santarelli ritrova il sorriso : La showgirl Elena Santarelli ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram ufficiale che la ritrae con il figlio Giacomo avuto con l'ex calciatore Bernardo Corradi. Una breve didascalia accompagna lo scatto, si legge: "La nostra vacanza, io e te". La Santarelli sta infatti passando qualche giorno di relax, in compagnia del figlio di 8 anni, dopo un lungo periodo di sofferenza. La causa di ciò era il precario stato di salute del bambino ...

Il nuovo vocabolario di Elena Santarelli - così la malattia di un figlio (Giacomo) cambia il modo di vedere le cose : Elena Santarelli a Rainbow MagicLandElena Santarelli e Guido Zucchi, CEO Rainbow MagicLand Elena Santarelli a Rainbow MagicLandElena Santarelli a Rainbow MagicLandDi quel che ha passato Elena Santarelli negli ultimi tempi, sappiamo tanto ma forse ancora niente. Perché solo una madre che ha conosciuto la paura di perdere un figlio, sa. Che cosa significa davvero quella (improvvisa) tempesta. Il dolore e il rumore e il silenzio che fa. Come una ...

Alessia Marcuzzi scrive a Elena Santarelli : “Non riesco a smettere di piangere. Grazie” : La conduttrice dedica un toccante post all'amica autrice del libro 'Una mamma lo sa' che ripercorre la malattia del figlio...

Elena Santarelli e la malattia del figlio : ‘Giacomo mi ha chiesto ‘Ma posso morire?” : Elena Santarelli torna nuovamente sulla malattia del figlio Giacomo, che dopo un intervento e le cure ha vinto la sua battaglia contro un tumore cerebrale. Ora che il peggio è passato la showgirl ha pubblicato un libro, Una mamma lo sa, per condividere la sua epserienza. Ospite di Eleonora Daniele a Storie italiane spiega: “Io ho la possibilità di raccontarlo perché sono un personaggio popolare, però tutte le altre mamme sono forti come ...

Eleonora Daniele senza parole - l’intervista a Elena Santarelli : il fatto : Elena Santarelli si confessa a Storie italiane dopo la malattia del figlio Elena Santarelli ha raccontato il suo dolore a Storie italiane dinanzi a una Eleonora Daniele visibilmente emozionata per la malattia che ha colpito il figlio. “Ogni attimo di quel calvario ha rappresentato anche la vostra vittoria”, così la conduttrice di Rai Uno ha […] L'articolo Eleonora Daniele senza parole, l’intervista a Elena Santarelli: il ...

Elena Santarelli - la Daniele sbotta a Storie Italiane : “Vergogna!” : Elena Santarelli, Eleonora Daniele sbotta contro gli hater: “Ma che vergogna è?” E’ appena terminata una nuova puntata di Storie Italiane. E nella seconda parte del programma Eleonora Daniele ha fatto una lunga chiacchierata con Elena Santarelli. Quest’ultima, dopo aver parlato della malattia del figlio, ha anche svelato di essere stata attaccata spesso e volentieri sui social da molti hater: “Una volta uno mi disse ...

Il commovente messaggio di Paolo Bonolis a Elena Santarelli : Dopo essere apparsa nell'ultima puntata di Domenica in, Elena Santarelli si è presentata in qualità di ospite nel salottino de La vita in diretta, il talk-show condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Nell'ultimo appuntamento tv, trasmesso questo mercoledì 23 ottobre, la showgirl capitolina ha ripercorso, dinanzi al pubblico di casa Rai, le tappe più importanti della battaglia durata due anni, che ha dovuto affrontare insieme al figlio. ...

Elena Santarelli tumore figlio : il momento più difficile e la sorpresa di Bonolis : Elena Santarelli a La vita in diretta parla del tumore del figlio e svela il momento più difficile Dopo Domenica In, Elena Santarelli ha presentato il suo libro – Una mamma lo sa – a La vita in diretta. Nella puntata in onda mercoledì 23 ottobre la showgirl di Latina ha ripercorso le tappe più […] L'articolo Elena Santarelli tumore figlio: il momento più difficile e la sorpresa di Bonolis proviene da Gossip e Tv.

Elena Santarelli a La vita in diretta : “Mi è preso un colpo…!” : La vita in diretta, Lorella Cuccarini fa vedere una foto a Elena Santarelli: “Mi è preso un colpo” Elena Santarelli è stata oggi ospite a La vita in diretta per parlare della fine della “tempesta” che ha travolto lei e la sua famiglia, della sua carriera e del libro Una mamma lo sa. Intervistata da Lorella Cuccarini, la Santarelli ha visto una foto in diretta ed è rimasta particolarmente colpita dall’immagine, ...

Elena Santarelli parla del figlio : “Devo calmarmi altrimenti…” : Elena Santarelli risponde agli haters e parla del figlio Giacomo Due anni nella tempesta, accanto al figlio Giacomo affetto da un tumore. Elena Santarelli ha messo nero su bianco il suo dolore e la sua storia in un libro i cui proventi andranno in beneficenza. Nonostante il suo impegno in questi anni di sofferenza, per raccogliere fondi utili all’acquisto di macchinari e sostenere le famiglie con bambini affetti da cancro, per la ...