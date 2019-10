Bologna | stampatore resta incastrato con una mano in un macchinario | muore dopo sei giorni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) È mortodue interventi e seiin ospedale Lorenzo Bernini, lodi 61 anni della Poligrafici editoriale, vittima di un infortunio sul lavoro nel centro stampa dila notte di mercoledì 23 ottobre. Bernini era stato soccorsoche unaera rimasta incastrata in un. Le condizioni, mentre era ricoverato a Modena, si sono aggravate per complicanze cardiache. L’azienda ospedaliera ha segnalato, come da prassi, il decesso in Procura che ha già aperto le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Intanto,aver appreso la notizia della morte, martedì sera i sindacati dei lavoratori dei centri stampa della Poligrafici editoriale die Firenze hanno indetto uno sciopero che ha comportato la mancata uscita di alcune edizioni locali di Nazione, Resto del Carlino, Tirreno e Repubblica. Regolarmente in edicola invece Il ...

