Sci velocità | Coppa del Mondo 2019-2020 | annunciato l’elenco degli azzurri al via Simone

Fonte : oasport

(Di martedì 29 ottobre 2019) Dove eravamo rimasti nello sci? Al trionfo dideldiOrigone che, a Grand Valira (Andorra), aveva terminato le proprie fatiche sulle nevi in testa alla classifica generale (640 punti), a precedere l’austriaco Manuel Kramer (502 punti). Si riparte da qui, con il resto della compagine azzurra che non vorrà di certo sfigurare in vistaimpegni in programma. Come riportato dalla FISI, il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato il rosteratleti che comporranno le squadre di questa specialità per la stagione. Di seguito l’elencoatleti e dello staff nostrani: Squadra A ATLETI GIACOMELLI EMILIO 25/11/1984 00360 S.C. ALA DI STURA ORIGONE IVAN 31/03/1987 00260 S.C. VAL D’AYAS ORIGONE08/11/1979 03150 S.C.DEL CERVINO ATLETE GREGGIO VALENTINA 19/03/1991 01632 CENTRO AGONISTICO ...

festivalidee : Tra gli ultimi incontri della quarta giornata del Festival, anche quello sul Food & Health del '900 con il dott. Iv… - Gazzetta_it : #Paris, il padrone della velocità: “Sono più saggio e maturo. Vorrei rivivere le sensazioni dell’anno scorso”… - maria_micola : RT @Sartori_Verona: Una settimana fa abbiamo avuto il piacere di incontrare e omaggiare con una bottiglia del nostro #vino Simone Origone,… -