Sky | Ugolini | “Avete notato? Ancelotti non lo chiama nemmeno per emergenza | è fuori dal

Sky - Ugolini : “Insigne è un campione può fare più ruoli - deve capire che non può ridursi a una zona…” : Massimo Ugolini a Radio Kiss Kiss Napoli Massimo Ugolini giornalista di Sky è intervenuto nel corso di Kiss Napoli. Questele sue dichiarazioni: “Insigne? In nazionale ritrova spesso serenità, forse scende un po’ la pressione. Mancini ha varie scelte, ma potrebbe partire con Immobile con cui ha un’ottima intesa. La nazionale può aiutarlo a trovare maggiore condizione, convinzione e brillantezza. Ancelotti? Credo ...

Sky - Ugolini : “Llorente titolare col Brescia dal primo minuto - un’opportunità! Zielinski? Deve…” : Massimo Ugolini sulle prestazioni degli azzurri Ultime calcio Napoli – Il giornalista Sky Massimo Ugolini, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto ha dichiarato: “Llorente dal primo minuto col Brescia può essere un’opportunità. Aspettiamo, ma in questo momento è pienamente in condizione e può fare la differenza. ...

Sky - Ugolini : “Ancelotti ha evidenziato l’errore della linea difensiva : ecco quale” : Ugolini sull’errore difensivo del Napoli Il giornalista Sky, Massimo Ugolini è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del calcio Napoli. “Per la prima volta Ancelotti ha evidenziato l’errore della linea difensiva sul gol subito. Si può discutere sul fatto che il Napoli è stato sotto le proprie aspettative. Certe partite magari non le vinci, ma certe ...

Sky - Ugolini : “Napoli-Cagliari - possibili sette cambi : Hysaj un’opzione…” : Ugolini sul possibile impiego di Hysaj contro il Cagliari Calcio Napoli – Il giornalista Massimo Uolini, di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha detto: “Koulibaly dovrebbe giocare, rientrano Meret e Di Lorenzo. Davanti Lozano-Mertens, con a centrocampo Zielinski-Allan. Lasciamo uno speraglio per Fabian e Manolas. Se confermate queste scelte dovrebbero ...

Sky - Ugolini : “Castel Volturno - da valutare le condizioni di due azzurri : formazione diversa…” : Ugolini da Castel Volturno Massimo Ugolini, di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal centro sportivo del Napoli di Castel Volturno: “Da valutare le condizioni di Allan e Manolas che potrebbero aver recuperato. Probabile il ritorno di Mertens e Lozano con il belga che è con Llorente il più in forma. Nove Gol per il belga al Cagliari. Ci sarà Callejon insieme ad Insigne. Napoli che non sarà come quello di Lecce nella formazione ...