Insulta e minaccia i passanti | immigrato terrorizza un paese

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Pina Francone Un richiedente asilo ha seminato il panico a Collebeato, in provincia di Brescia, dopo aver ricevuto la notizia di un grave lutto familiare neld'origine Il profugo non ha retto al dolore e preso dallo sconforto, ha dato di matto: ubriaco per le vie del, se l'è presa prima con le auto parcheggiate in sosta e poi con gli abitanti, rompendo anche qualche bottiglia di vetro. Il fatto è stato riportato dal Giornale di Brescia, che racconta come l'extracomunitario – ospite nello Sprar locale – fosse in compagnia di un amico.A denunciare l'accaduto anche gli stessi residenti: sulla pagina Facebook di "Sei di Collebeato se…", un cittadino ha riferito della vicenda, spiegando come la situazione fosse davvero oltre ogni limite e fuori controllo."Ieri sera, si aggiravano per ildue ragazzi di colore, completamente ubriachi, hannoto gente, creato ...

