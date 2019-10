Blacksad Under the Skin | annunciata la data di uscita della versione console e pubblicato

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Microids, Pendulo Studios e YS Interactive sono orgogliosi di presentare il nuovo video gameplay dithe. Scopri le straordinarie atmosfere da film noir e la varietà delle meccaniche di gioco nel filmato di ben 20 minuti. Contheinterrogare i sospetti e cercare indizi è soltanto l'inizio! Col progredirestoria i giocatori avranno la possibilità di esplorare le diverse aree del gioco, con un grado di libertà che dipende essenzialmente dalle situazioni di gioco, per trovare indizi e interrogare potenziali sospetti.dovrà naturalmente analizzare tutti gli indizi raccolti per poter formulare le sue conclusioni. Le scene presentano dei dialoghi che offrono ai giocatori la possibilità di portare la conversazione in direzioni diverse. Si dovrà quindi scegliere l'opzione che si pensa essere la più utile nel proseguire l'indagine. ogni ...

