18enne accoltella il padre e si giustifica così “volevo capire cosa si prova a uccidere

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Un ragazzo di 18 anni colto da un raptus di follia ha tentato diilsenza nessun motivo. Il ragazzo si chiama Bamboo Flute Blanchard ed è di Gainesville in Florida. Il ragazzo, dopo aver aggredito ilcolpendolo più volte con un’arma, è stato fermato dalla Polizia con l’accusa di tentato omicidio. Il ragazzosi trovava solo con ilin casa, un uomo di 54 anni. Ha prima rivolto il coltello contro di se poi ha all’improvviso colpito più volte ilche era sul divano in cucina a vedere la tv. Ilche è stato colpito al petto, si è miracolosamente salvato e in un primo momento, ha riferito alla Polizia, aveva pensato di aver ricevuto un pugno dal figlio poi ha iniziato a vedere che sanguinava. Il ragazzo, fermato dalla Polizia, non ha detto altro ha solo affermato che ha commesso il terribile gesto per comprenderesi ...

graz5858 : Il Messaggero: Roma, ai domiciliari accoltella il compagno della sorella: arrestato 18enne. -