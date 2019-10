WTA Zhuhai – Crollo Bertens | il titolo va ad un’eccezionale Sabalenka

Tennis - WTA Zhuhai 2019 : Aryna Sabalenka supera in due set Kiki Bertens e conquista il titolo : La bielorussa Aryna Sabalenka si è aggiudicata la finale del WTA di Zhuhai (Cina). La giocatrice dell’Est (n.14 WTA) ha sconfitto l’olandese n.10 del mondo Kiki Bertens con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 16 minuti di partita. Un match ben giocato da Sabalenka, che ha fatto valere la propria maggior pesantezza di palla nello scambio. Nel primo set regna sovrano l’equilibrio ed entrambe le giocatrici concedono poco al servizio. ...

Tennis - WTA Zhuhai 2019 : Aryna Sabalenka supera in due set Kiki Bertens e conquista il titolo : La bielorussa Aryna Sabalenka si è aggiudicata la finale del WTA di Zhuhai (Cina). La giocatrice dell’Est (n.14 WTA) ha sconfitto l’olandese n.10 del mondo Kiki Bertens con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 16 minuti di partita. Un match ben giocato da Sabalenka, che ha fatto valere la propria maggior pesantezza di palla nello scambio. Nel primo set regna sovrano l’equilibrio ed entrambe le giocatrici concedono poco al ...

Tennis - WTA Elite Trophy Zhuhai 2019 : la finalissima sarà tra Kiki Bertens ed Aryna Sabalenka! : Molto più lottate di quanto si potesse pensare alla vigilia, ma alla fine sono le favorite ad accedere alla finalissima del torneo WTA Elite Trophy in corso a Zhuhai, in Cina: saranno le bielorussa Aryna Sabalenka e l’olandese Kiki Bertens, infatti, a contendersi il trofeo nella sfida di domani. Nella prima semifinale vittoria in rimonta dell’olandese Kiki Bertens, che sfrutta anche un problema fisico accusato dalla cinese Saisai ...

WTA Zhuhai – Bertens in finale : Zheng sconfitta in rimonta : Bertens vola in finale: vittoria in rimonta per l’olandese nella sfida del torneo WTA di Zhuhai contro Zheng Sorride ancora Kiki Bertens nel torneo WTA di Zhuhai: la tennista olandese è riuscita a staccare il pass per la finalissima. La numero 10 del ranking mondiale femminile ha faticato nel primo set, cedendo all’avversaria Zheng, ma successivamente è riuscita a reagire, aggiudicandosi il match in rimona. Bertens ha dunque ...

Tennis - WTA Elite Trophy Zhuhai 2019 : Kiki Bertens già in semifinale - out Yastremska e Riske : Al terzo giorno di WTA Elite Trophy di Zhuhai, cominciano ad arrivare i primi verdetti importanti, quelli che riguardano le semifinali. Si completa il gruppo Azalea, con la prima semifinalista già nota in attesa dei tre incontri conclusivi (e decisivi) di domani: l’olandese Kiki Bertens, numero 1 del seeding. Bertens, infatti, batte l’ucraina Dayana Yastremska in uno scontro diretto per l’accesso al penultimo atto con il ...

WTA Zhuhai – Bertens trionfa ancora : Yastremska asfaltata in due set : Bertens vince ancora in Cina: Yastremska ko in due set al torneo WTA di Zhuhai Prosegue con successo il percorso di Kiki Bertens al torneo WTA di Zhuhai: la tennista olandese si conferma saldamente in vetta al Gruppo A grazie alla vittoria di oggi sull’ucraina Yastremska. Bertens ha trionfato dopo un’ora e 24 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 6-3. Bertens, dunque, vola alla seconda fase del torneo.L'articolo WTA Zhuhai ...

Tennis - WTA Elite Trophy Zhuhai 2019 : ok Mertens - Yastremska e Kenin - già fuori Sakkari e Vekic : Va in archivio il secondo giorno del WTA Elite Trophy di Zhuhai, e lo fa presentando già alcuni verdetti in seno a due dei quattro gruppi in cui sono divise le 12 giocatrici. Per la prima volta in quest’edizione si incontra un match che va al terzo set: è quello tra la belga Elise Mertens e la greca Maria Sakkari nel Gruppo Rose. A prevalere è Mertens, che con il suo 6-2 3-6 6-1 elimina l’avversaria dalla corsa alle semifinali, per ...

Tennis - WTA Elite Trophy Zhuhai 2019 : esordi vincenti per Sabalenka - Bertens e Shuai Zhang : E’ cominciato oggi quello che agli occhi dei più è conosciuto come il “masterino” della WTA, l’Elite Trophy che si gioca a Zhuhai e che racchiude buona parte del meglio di quanto rimasto fuori dalle Finals che cominceranno a Shenzhen da domenica 27. Sono 12 le giocatrici impegnate, suddivise in quattro gruppi da tre. In questa prima giornata, tutti i successi sono arrivati in due set. L’esordio nel Gruppo Azalea sorride all’olandese ...

Tennis - WTA Elite Trophy Zhuhai 2019 : esordi vincenti per Sabalenka - Bertens e Shuai Zhang : E’ cominciato oggi quello che agli occhi dei più è conosciuto come il “masterino” della WTA, l’Elite Trophy che si gioca a Zhuhai e che racchiude buona parte del meglio di quanto rimasto fuori dalle Finals che cominceranno a Shenzhen da domenica 27. Sono 12 le giocatrici impegnate, suddivise in quattro gruppi da tre. In questa prima giornata, tutti i successi sono arrivati in due set. L’esordio nel Gruppo Azalea ...