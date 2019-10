Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 27 ottobre 2019) Si è concluso il lunch match valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campodoria che si sono affrontate in un importante sper la salvezza. Qualche passo in avanti per i blucerchiati dopo l’arrivo in panchina di, la squadra sembra più compatta ma non mancano le ingenuità. Botta e risposta tra due attaccanti, ad aprire le marcature è stato il solito Palacio che si conferma fondamentale per questa squadra, a ristabilire la parità è stato Manolo Gabbiadini con un grande tiro da fuori. Quando la partita sembrava indirizzata verso l’1-1 è arrivata ladel difensoreche ha fissato il risultato sul punteggio di 2-1. Nel complesso può essere considerata una vittoria meritata per ilma ladoria può guardare con fiducia in vista del proseguo del campionato, la classifica continua a fare paura ma i ...

CalcioWeb : Una zampata di #Bani trascina il #Bologna: 2-1 contro la Samp, primo ko per Ranieri [FOTO] - foghel79 : @danielpiazza_ @acmilan @Inter La mia è stata una considerazione da frustrato nel vedere che ogni avversario della… - VeroniqueRabio1 : @PresMoratti Vi è rimasto strozzato nel culo salutate la capolista per caso? Siete una società del cazzo da sempre.… -