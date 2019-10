Motorola lancia una Smart TV da 75 pollici con caratteristiche super

Motorola potrebbe presto lanciare uno smartphone per rivaleggiare con Samsung e Apple : Motorola è cosciente di non avere uno smartphone premium al momento, come dimostrano i suoi grafici: ben presto però il vuoto potrebbe essere colmato dal successore del leggendario RAZR. L'articolo Motorola potrebbe presto lanciare uno smartphone per rivaleggiare con Samsung e Apple proviene da TuttoAndroid.