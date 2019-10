L' ex tronista Mazzocchi avrebbe un flirt con Alessia Prete | Nilufar sarebbe vicina a Plein

Uomini e Donne - addio Nilufar! Giordano Mazzocchi dimentica la tronista con la ex Miss Italia : Non è passato molto tempo dalla rottura tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati. Dopo essersi scelti nello studio di Uomini e Donne i due, lei ex tronista e lui ex corteggiatrice, hanno anche partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip. Ricordate? Nel villaggio delle fidanzata c’era anche l’altro pretendente della bella Nilufar, Nicolò Ferrari, e l’atteggiamento di entrambi non era piaciuto a Giordano ma poi la cosa era rientrata e ...