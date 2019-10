Fonte : Blastingnews

(Di domenica 27 ottobre 2019) Recentemente è stata avviata la nuova edizione di FSRecruitingday al fine di offrire ulteriori opportunità lavorative, con un contratto a tempo indeterminato, rivolte a varie unità di personale con la laurea magistrale in funzione di esperto, ingegnere, controllore, acquirente, incaricato al supporto legale e risorse umane, da disporre nelle sedi di lavoro situate a Roma, Cagliari, Firenze, Napoli, Bari, Palermo, Venezia, Genova e Milano. Talisono state emanate da, Rfi, Fse,e Gruppo Fs. Job opportunity FSRecruitingdayricerca per l'area di Roma profili in qualità di data scientist esperto di innovazione commerciale laureato in scienze statistiche, economia e ingegneria e in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese B2. Oltre a ciò, assume figure con l'incarico di esperto manutenzione laureato in ingegneria elettronica, ...

Angel64Sonia : Assunzioni in Trenitalia, Rfi, Fse, Feverservizi e Fs: inoltro candidatura entro novembre - infoiteconomia : Nuove assunzioni 2019 Trenitalia e Italotreno: 2000 posti per laureati e diplomati - frasilvi : RT @Radiogoldtv: ASSUNZIONI TRENITALIA SOLO PER GLI ANCONETANI – LA DENUNCIA -