Conte: non vogliamo colpire partite Iva

E' "falso" dipingere questa Manovra come "un profluvio di balzelli e di nuove tasse, in particolare per alcune specifiche categorie, come ad esempio quella degli artigiani". Così il premier, all'Assemblea nazionale della Cna, puntualizzando: falso "che il governo voglialeIva". "Inalterato il regime forfettario per leIva fino a 65mila euro", ribadisce. E sottolinea: nella Manovra "un progetto ambizioso" e "il coraggio non ci manca". Sulla riduzione del cuneo fiscale rassicura le imprese.(Di sabato 26 ottobre 2019)